Sem comparação com Alonso: críticas a Lance Stroll

É certo que a posição de partida não foi nada fácil para Lance Stroll no ano passado. Um acidente de treino impediu-o de participar nos testes antes do início da época e quando o piloto da Aston Martin alinhou para a abertura da época no Bahrain, ainda não estava totalmente apto. Mesmo assim, terminou em sexto lugar e marcou oito pontos no campeonato. Stroll também marcou pontos no terceiro GP do ano passado, em Melbourne, bem como no fim de semana seguinte, em Baku.

O filho do coproprietário da equipa de corridas, Lawrence Stroll, terminou nos pontos mais nove vezes ao longo do ano. No entanto, não terminou no pódio - ao contrário do seu companheiro de equipa Fernando Alonso, que terminou entre os três primeiros seis vezes nas primeiras oito corridas. O bicampeão mundial conquistou mais dois lugares no pódio até o final da temporada e terminou a temporada em quarto lugar no geral.

Stroll, por outro lado, não foi além do décimo lugar. O Diretor da Equipa, Mike Krack, elogiou a forte evolução do piloto de 25 anos e sublinhou: "A lesão antes da época atrasou-o, mas ele mostrou um verdadeiro espírito de luta para voltar ao carro o mais rapidamente possível. E apesar de tudo o que passou, continuou a ser muito rápido".

Em comparação com Alonso, no entanto, ele teve um desempenho significativamente pior, como enfatiza James Hinchcliffe. O ex-piloto da IndyCar escreve em sua análise no "Formula1.com" sobre o piloto de Montreal: "Stroll geralmente não foi páreo para Alonso na temporada passada - nem no sábado nem no domingo. É certo que o bicampeão coloca a fasquia muito alta. Mas com Lawrence Stroll a investir milhões nas infra-estruturas e no pessoal da equipa para fazer da Aston Martin um verdadeiro candidato ao título, esta equipa precisa de dois pilotos poderosos em pista".

"Alonso foi o piloto que conseguiu mais pódios para além das duas estrelas da Red Bull Racing. E Stroll não conseguiu ficar entre os três primeiros uma única vez", enfatizou o piloto de 37 anos, acrescentando: "O carro parecia realmente complicado às vezes, mas quando as características de manuseio mudam, o piloto também tem que mudar para obter o melhor desempenho - e Stroll achou muito mais difícil do que Alonso nesse aspeto. No entanto, alguns dos seus melhores desempenhos surgiram no final da época, pelo que podemos esperar que a curva de desempenho esteja a apontar na direção certa. Se não for esse o caso, o seu lugar na equipa para 2025 pode estar em risco."

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas