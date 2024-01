¿Miedo a Max Verstappen? Lo que dice Lando Norris

Muchos de los periodistas que predicen un futuro prometedor para Lando Norris en Red Bull Racing son compatriotas de la rápida estrella de McLaren. Sus esperanzas se alimentan no sólo por el deseo de ver a su compatriota en el equipo más fuerte del panorama actual. Christian Horner también contribuyó a ello con sus elogios hacia el piloto de 24 años de Bristol.

El jefe del equipo Red Bull Racing explicó: "Lando es un gran piloto, un gran talento y una gran personalidad, y por supuesto es uno de los pilotos a los que no hay que perder de vista". Ante estas palabras, muchos ignoraron el añadido: "Pero hay muchos pilotos que también están siendo observados, porque actualmente estamos viendo una generación de pilotos con un talento increíble".

Sin embargo, Norris decidió ampliar su contrato con McLaren antes de tiempo y por varios años. Por ello, se le preguntó en la entrevista de Sky Sports F1 si tendría miedo de asumir el papel de compañero de equipo del campeón Max Verstappen. Y explicó: "Es un poco más complejo que eso. ¿Es Max el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1? Desde luego que lo es. Creo que lo ha demostrado suficientemente".

"Se siente muy cómodo en su equipo, todo está construido a su alrededor. Sería difícil para cualquiera desafiar al Max de hoy, incluso al Max que vimos hace unos años. Pero no creo que tenga miedo de pilotar a su lado. No creo que tema ninguna comparación. Incluso si estás en tu equipo, la cuestión es si puedes desafiar a alguien desde el principio y si te sientes cómodo haciéndolo. Y creo que todos los pilotos responden a esa pregunta con un no".

"Porque lleva tiempo adaptarse y crear las condiciones adecuadas. Si quieres ganar al mejor piloto del mundo, no es lo mejor unirte a su equipo, no sería una decisión inteligente. Pero me encantaría luchar con él, he disfrutado mucho con algunos de los duelos que ya hemos tenido. Y ahora espero con más ganas los duelos que tendremos este año", añadió el sexto clasificado del mundial.

