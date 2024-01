Peur de Max Verstappen ? Ce que dit Lando Norris

La plupart des journalistes qui prédisent à Lando Norris un avenir brillant en GP avec Red Bull Racing sont des compatriotes de la rapide star de McLaren. Leurs espoirs n'ont pas seulement été alimentés par le désir de voir leur compatriote rejoindre l'équipe la plus forte du plateau actuel. Christian Horner y a également contribué en faisant l'éloge du jeune homme de 24 ans originaire de Bristol.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing a déclaré : "Lando est un grand pilote, un grand talent et une grande personnalité, et bien sûr, il fait partie des pilotes à surveiller". Face à ces propos, beaucoup n'ont pas entendu l'ajout : "Mais il y a beaucoup de pilotes que l'on surveille aussi, car nous voyons actuellement une génération de pilotes qui dispose d'un talent incroyable".

Norris a toutefois décidé de prolonger son contrat McLaren prématurément et pour plusieurs années. C'est pourquoi on lui a demandé dans l'interview de "Sky Sports F1" s'il craignait d'endosser le rôle de coéquipier du champion Max Verstappen. Il a expliqué : "C'est déjà un peu plus complexe. Max est-il le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 ? Il l'est certainement. Je pense qu'il l'a suffisamment prouvé".

"Il se sent très bien dans son équipe, tout est construit autour de lui. Il serait difficile pour n'importe qui de défier le Max d'aujourd'hui - même le Max que nous avons vu il y a quelques années. Mais je ne pense pas que la question soit de savoir si l'on a peur de rouler à ses côtés. Je ne pense pas avoir peur d'une quelconque comparaison. Même si tu es dans ton équipe, la question est de savoir si tu peux défier quelqu'un dès le début et si tu te sens à l'aise. Et je pense que chaque pilote répond à cette question par la négative".

"Car il faut du temps pour s'adapter et créer les bonnes conditions. Si tu veux gagner contre le meilleur pilote du monde, ce n'est pas la meilleure chose à faire que d'aller dans son équipe, ce ne serait pas un geste intelligent. Mais j'adorerais me battre avec lui, j'ai beaucoup apprécié certains duels que nous avons déjà eus. Et je me réjouis d'autant plus des duels que nous aurons encore cette année", ajoute le sixième du championnat du monde.

