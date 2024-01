Paura di Max Verstappen? Cosa dice Lando Norris

Molti dei giornalisti che prevedono un futuro roseo per Lando Norris con la Red Bull Racing sono connazionali della veloce stella della McLaren. Le loro speranze sono alimentate non solo dal desiderio di vedere il loro connazionale nella squadra più forte del momento. Anche Christian Horner ha contribuito con le sue lodi al 24enne di Bristol.

Il boss del team Red Bull Racing ha spiegato: "Lando è un grande pilota, un grande talento e una grande personalità, e naturalmente è uno dei piloti da tenere d'occhio". Alla luce di queste parole, molti hanno ignorato l'aggiunta: "Ma ci sono anche molti piloti che vengono tenuti d'occhio, perché attualmente stiamo assistendo a una generazione di piloti con un'incredibile quantità di talento".

Tuttavia, Norris ha deciso di prolungare il suo contratto con la McLaren in anticipo e per diversi anni. Nell'intervista a Sky Sports F1 gli è stato quindi chiesto se avesse paura di assumere il ruolo di compagno di squadra del campione Max Verstappen. Ha spiegato: "È un po' più complesso di così. Max è il miglior pilota della storia della Formula 1? Certamente lo è. Credo che lo abbia dimostrato a sufficienza".

"Si sente molto a suo agio nella sua squadra, tutto è costruito intorno a lui. Sarebbe difficile per chiunque sfidare il Max di oggi, anche quello che abbiamo visto qualche anno fa. Ma non credo che si tratti di avere paura di correre al suo fianco. Non credo di temere alcun confronto. Anche se sei nel tuo team, la domanda è se puoi sfidare qualcuno fin dall'inizio e se ti senti a tuo agio nel farlo. E credo che ogni pilota risponda a questa domanda con un no".

"Perché ci vuole tempo per adattarsi e creare le condizioni giuste. Se vuoi vincere contro il miglior pilota del mondo, non è la cosa migliore unirsi alla sua squadra, non sarebbe una mossa intelligente. Ma mi piacerebbe lottare con lui, mi sono piaciuti molto alcuni dei duelli che abbiamo già avuto. E ora non vedo l'ora che arrivino i duelli di quest'anno", ha aggiunto il sesto pilota del mondiale.

