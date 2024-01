Medo de Max Verstappen? O que diz Lando Norris

Muitos dos jornalistas que previram um futuro risonho para Lando Norris na Red Bull Racing são compatriotas da rápida estrela da McLaren. As suas esperanças não foram alimentadas apenas pelo desejo de ver o seu compatriota na equipa mais forte do pelotão atual. Christian Horner também contribuiu para isso com os seus elogios ao jovem de 24 anos de Bristol.

O chefe de equipa da Red Bull Racing explicou: "O Lando é um grande piloto, um grande talento e uma grande personalidade, e é claro que é um dos pilotos em que estamos atentos." Perante estas palavras, muitas pessoas ignoraram a adição: "Mas há muitos pilotos que também estão a ser observados, porque estamos a ver atualmente uma geração de pilotos com uma quantidade incrível de talento".

No entanto, Norris decidiu prolongar o seu contrato com a McLaren mais cedo e por vários anos. Por isso, foi-lhe perguntado na entrevista à Sky Sports F1 se teria medo de assumir o papel de companheiro de equipa do campeão Max Verstappen. Ele explicou: "É um pouco mais complexo do que isso. O Max é o melhor piloto da história da Fórmula 1? Sem dúvida que sim. Acho que ele já provou isso o suficiente".

"Ele sente-se muito confortável na sua equipa, tudo está construído à sua volta. Seria difícil para alguém desafiar o Max de hoje - mesmo o Max que vimos há alguns anos. Mas não acho que seja uma questão de ter medo de correr ao lado dele. Acho que não tenho medo de qualquer comparação. Mesmo que estejamos na nossa equipa, a questão é saber se podemos desafiar alguém desde o início e se nos sentimos confortáveis a fazê-lo. E acho que todos os pilotos respondem a essa pergunta com um "não".

"Porque é preciso tempo para se adaptar e criar as condições certas. Se quisermos ganhar ao melhor piloto do mundo, não é a melhor coisa entrar para a sua equipa, não seria uma jogada inteligente. Mas gostaria muito de lutar com ele, gostei muito de alguns dos duelos que já tivemos. E agora estou ainda mais ansioso pelos duelos que vamos ter este ano", acrescentou o sexto classificado do campeonato do mundo.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas