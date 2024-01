La course de vitesse en Formule 1 : Les critiques de Max Verstappen

Les courses de sprint ont été introduites par les responsables de la Formule 1 afin d'augmenter la valeur de divertissement des week-ends de GP avant le dimanche de course. Et si l'on en croit les résultats des sondages, les mini-courses du samedi sont particulièrement bien accueillies par les jeunes fans. Mais des voix critiques s'élèvent régulièrement du paddock de la catégorie reine.

Le critique le plus en vue est le champion Max Verstappen, qui déclare à propos de la course de 100 km : "Je préfère le déroulement traditionnel d'un week-end de GP. En tant que pilote, je trouve le format classique tout simplement plus excitant. Car je peux tirer beaucoup plus de puissance de la voiture lors des qualifications du samedi si j'ai eu trois entraînements auparavant pour affiner les réglages".

"En tant que pilote de course, je ne trouve pas satisfaisant d'aller aux essais finaux après seulement une séance d'entraînement. En outre, les fans ont déjà une idée de ce que sera le Grand Prix, car le rapport de force est déjà visible à ce moment-là", déplore le Néerlandais de 26 ans, qui a déjà pu fêter son troisième titre de champion du monde après la course de sprint au Qatar.

"Dans le déroulement classique, la plupart des gens ne savent pas à quelle vitesse les voitures et les pilotes ont été en course. Ils voient le résultat des qualifications, mais en tant que pilote, tu peux ensuite gagner ou perdre du terrain en GP. Au sprint, tu n'as pas tout cela", souligne la star de Red Bull Racing.

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island