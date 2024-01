Gara sprint di Formula 1: Ecco cosa critica Max Verstappen

Le gare sprint sono state introdotte dagli organizzatori della Formula 1 per aumentare il valore di intrattenimento dei weekend dei GP prima della gara della domenica. E se i risultati dei sondaggi lo confermano, le mini-gare del sabato sono particolarmente apprezzate dai fan più giovani. Tuttavia, dal paddock della classe regina si levano costantemente voci critiche.

Il critico più importante è il campione Max Verstappen, che ha detto della gara di 100 km: "Preferisco il formato convenzionale di un weekend di GP. Come pilota, trovo semplicemente più eccitante il formato classico. Perché posso ottenere molte più prestazioni dalla vettura nelle qualifiche del sabato se prima ho avuto tre sessioni di prove per perfezionare l'assetto".

"Come pilota, non trovo soddisfacente andare alle prove finali dopo una sola sessione. Anche i tifosi si fanno un'idea di come andrà il Gran Premio, perché i rapporti di forza sono già chiari in quella fase", ha criticato il 26enne olandese, che ha festeggiato il suo terzo titolo mondiale dopo la gara sprint in Qatar.

"Nella sequenza classica, tuttavia, la maggior parte delle persone non sa quanto fossero veloci le singole auto e i singoli piloti in assetto da gara. Vedono il risultato delle qualifiche, ma come pilota puoi recuperare terreno nel GP o restare indietro. Nello sprint non c'è nulla di tutto questo", sottolinea la stella della Red Bull Racing.

