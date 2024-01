Corrida de sprint da Fórmula 1: Isto é o que Max Verstappen critica

Os sprints da Fórmula 1 são uma fonte constante de debate. As mini-corridas de sábado foram criticadas no paddock, incluindo pelo campeão Max Verstappen, que cita várias razões para o seu desagrado.

As corridas de sprint foram introduzidas pelos organizadores da Fórmula 1 para aumentar o valor de entretenimento dos fins-de-semana de GP antes da corrida de domingo. E, se os resultados dos inquéritos servirem de referência, as mini-corridas de sábado são particularmente populares entre os fãs mais jovens. No entanto, as vozes críticas levantam-se constantemente no paddock da categoria rainha.

O crítico mais proeminente é o campeão Max Verstappen, que diz sobre a corrida de 100 km: "Prefiro o formato convencional de um fim de semana de GP. Como piloto, acho simplesmente o formato clássico mais emocionante. Porque posso tirar muito mais rendimento do carro na qualificação de sábado se tiver tido três sessões de treinos antes para afinar a afinação."

"Como piloto de corridas, não acho satisfatório ir para o treino final depois de apenas uma sessão. Os fãs também ficam com uma ideia de como vai ser o Grande Prémio, porque o equilíbrio de forças já é claro nessa fase", criticou o holandês de 26 anos, que celebrou o seu terceiro título de campeão do mundo após a corrida de sprint no Qatar.

"Na sequência clássica, no entanto, a maioria das pessoas não sabe o quão rápido os carros e pilotos individuais foram na corrida. Vêem o resultado da qualificação, mas como piloto podemos recuperar terreno no GP ou ficar para trás. Não há nada disso no sprint", sublinha a estrela da Red Bull Racing.

