Formule 1 2024 : trois adversaires principaux pour Red Bull Racing

L'année dernière, Red Bull Racing a pu se réjouir d'un record après l'autre, Max Verstappen et Sergio Pérez enchaînant les victoires au volant de la RB19. Il a fallu attendre le GP de Singapour, le 17 septembre, pour que les adversaires et les fans découvrent que ni le Néerlandais ni le Mexicain ne sont montés sur la plus haute marche du podium du GP. Carlos Sainz a remporté sur le circuit routier le seul triomphe de la saison pour un adversaire de Red Bull Racing.

La supériorité de l'écurie de Milton Keynes a surtout été due à la forte performance de Verstappen qui, avec 19 victoires, a atteint un taux de victoires de 86 pour cent et a réalisé plus de 1000 tours en tête du début de la saison à Bahreïn à la finale de la saison à Abu Dhabi. Il a ainsi réussi à conquérir son troisième titre de champion du monde consécutif de la manière d'un champion du monde. Les adversaires n'ont pas trouvé de solution face au rapide Néerlandais et ont prédit avec frustration que la série de succès de Verstappen ne s'arrêterait pas avant longtemps.

Mais le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, est certain que son équipe sentira davantage la concurrence cette année. Il explique dans un entretien à "Sky Sports F1" : "Nous avons une base formidable avec la RB19, c'est pourquoi la prochaine voiture sera plus une évolution qu'une révolution. Mais aucun de nos adversaires ne s'arrêtera".

Le Britannique a surtout trois rivaux en vue : "Je suis convaincu que la densité des performances sera plus grande. Nous ne pouvons donc pas nous reposer sur nos acquis. Nos adversaires sont tous de grandes équipes. McLaren, Ferrari et Mercedes étaient en très bonne forme en fin de saison. Je m'attends donc à ce que les grandes équipes reviennent en force".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island