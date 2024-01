Formula 1 2024: tre avversari principali per la Red Bull Racing

La stagione 2024 non è ancora iniziata, ma molti protagonisti della classe regina hanno già fatto le loro prime previsioni per il prossimo campionato mondiale. Il team principal della Red Bull Racing Christian Horner è uno di loro.

L'anno scorso, la Red Bull Racing ha registrato un record dopo l'altro: Max Verstappen e Sergio Pérez hanno conquistato una vittoria dopo l'altra con la RB19. Ci è voluto fino al GP di Singapore del 17 settembre perché avversari e tifosi si rendessero conto che né l'olandese né il messicano erano saliti sul gradino più alto del podio di un GP. Carlos Sainz ha ottenuto l'unico trionfo della stagione per un avversario della Red Bull Racing sul circuito cittadino.

La superiorità della scuderia di Milton Keynes è stata dovuta principalmente alle forti prestazioni di Verstappen, che ha raggiunto una percentuale di vittorie dell'86% con 19 vittorie e ha completato più di 1.000 giri in testa dall'apertura della stagione in Bahrain al finale di stagione ad Abu Dhabi. Questo gli ha permesso di vincere il suo terzo titolo iridato consecutivo in stile campionato del mondo. I suoi avversari non sono riusciti a trovare un modo per battere il veloce olandese e hanno pronosticato con frustrazione che la striscia di vittorie di Verstappen non si sarebbe conclusa ancora per molto tempo.

Ma il boss della Red Bull Racing, Christian Horner, è certo che quest'anno la sua squadra dovrà affrontare una maggiore concorrenza. In un'intervista a Sky Sports F1 spiega: "Abbiamo un'ottima base con la RB19, quindi la prossima vettura sarà più un'evoluzione che una rivoluzione. Ma nessuno degli avversari è fermo".

Il britannico ha messo gli occhi su tre rivali in particolare: "Sono convinto che la densità di potenza sarà maggiore. Per questo non possiamo dormire sugli allori. I nostri avversari sono tutti grandi team. McLaren, Ferrari e Mercedes erano in ottima forma verso la fine della stagione. Per questo mi aspetto che i grandi team si presentino di nuovo al gran completo".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas