Fórmula 1 2024: Três adversários principais para a Red Bull Racing

A época de 2024 ainda não começou, mas muitos protagonistas da categoria rainha já fizeram as suas primeiras previsões para o próximo campeonato do mundo. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, é um deles.

No ano passado, a Red Bull Racing obteve um recorde após o outro, com Max Verstappen e Sergio Pérez a conquistarem uma vitória após a outra com o RB19. Foi preciso esperar pelo GP de Singapura, a 17 de setembro, para que adversários e fãs se apercebessem de que nem o holandês nem o mexicano tinham subido ao degrau mais alto do pódio de um GP. Carlos Sainz conquistou o único triunfo da temporada para um adversário da Red Bull Racing no circuito de rua.

A superioridade da equipa de Milton Keynes deveu-se principalmente ao forte desempenho de Verstappen, que alcançou uma taxa de vitórias de 86% com 19 vitórias e completou mais de 1.000 voltas na liderança desde a abertura da temporada no Bahrein até ao final da temporada em Abu Dhabi. Isto permitiu-lhe conquistar o seu terceiro título consecutivo de campeão do mundo em estilo de campeonato do mundo. Os seus adversários não conseguiram encontrar uma forma de bater o veloz holandês e previram, frustrados, que a série de vitórias de Verstappen não chegaria ao fim durante muito tempo.

Mas o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, tem a certeza de que a sua equipa vai enfrentar mais concorrência este ano. Ele explica em uma entrevista à Sky Sports F1: "Temos uma ótima base com o RB19, então o próximo carro será mais uma evolução do que uma revolução. Mas nenhum dos adversários está parado".

O britânico está de olho em três rivais em particular: "Estou convencido de que a densidade de potência será maior. É por isso que não podemos descansar sobre os louros. Os nossos adversários são todos grandes equipas. A McLaren, a Ferrari e a Mercedes estiveram em muito boa forma no final da época. É por isso que espero que as grandes equipas voltem a aparecer com toda a força".

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas