Calendario récord de la Fórmula 1: los mecánicos sufren

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 goza de gran popularidad entre los aficionados, y el interés de los posibles países anfitriones de GP por organizar una ronda del Campeonato del Mundo es correspondientemente alto. En los últimos años, los organizadores de este deporte no han dejado de añadir nuevas sedes al calendario del Campeonato del Mundo y este año, con 24 pruebas, hay más eventos en el calendario que nunca.

Esto significa que no sólo las propias estrellas de los Grandes Premios están sometidas a una presión aún mayor, sino que todos los miembros de los equipos en la pista y en las fábricas de Fórmula 1 también tienen que hacer frente a una mayor carga de trabajo. Los pilotos también son conscientes de ello, ya que señalan el destino de sus equipos de cara a la temporada récord de 2024. Porque la elevada carga de trabajo ya se dejó notar en 2023.

George Russell, por ejemplo, lo explicó en el final de temporada en Abu Dabi, que tuvo lugar pocos días después de la carrera en Las Vegas: "Hay muchos mecánicos enfermos". Como piloto, tienes privilegios que hacen más llevaderos los constantes cambios de huso horario, advirtió el piloto de Mercedes. "Lo seguimos teniendo mejor que nadie en el paddock, porque viajamos de forma diferente", subrayó.

"Pero otras personas del paddock y los ingenieros en casa lo están pasando realmente mal", dijo el piloto de 25 años, que este año se perdió la tradicional visita a las fábricas de Fórmula 1 de la marca de la estrella por no estar en forma. Debido a los constantes cambios de huso horario, su propio cuerpo ya no sabe dónde está. "Comes a horas diferentes, vives en hoteles y husos horarios distintos, y eso hace que todo el mundo se confunda".

Una opción sería introducir el trabajo por turnos, añade Russell en este contexto. "Así no todo el mundo tiene que ir a todas las carreras y creo que sería bastante bueno que eso ocurriera. No creo que sea bueno para tanta gente tener que hacer tantas carreras, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro programa WRC no tiene mucho sentido geográficamente."

Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island