Calendrier des records de Formule 1 : les mécaniciens souffrent

Le championnat du monde de Formule 1 jouit d'une grande popularité auprès des fans et l'intérêt des pays hôtes potentiels pour l'organisation d'une manche du championnat du monde est tout aussi grand. Au cours des dernières années, les responsables de ce sport n'ont cessé d'ajouter de nouveaux sites au calendrier du championnat du monde et cette année, avec 24 tours de championnat, le nombre de dates au programme est plus élevé que jamais.

Les stars des GP ne sont donc pas les seules à être encore plus sollicitées, tous les membres de l'équipe sur le circuit et dans les usines de Formule 1 doivent également faire face à une charge de travail plus importante. Les pilotes le savent bien, eux qui font référence au destin de leurs équipes lorsqu'il s'agit de la saison record de 2024. Car la charge de travail élevée s'est déjà fait sentir en 2023.

George Russell, par exemple, a déclaré lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, qui s'est déroulée quelques jours seulement après la course de Las Vegas : "Il y a tellement de mécaniciens qui sont malades". En tant que pilote, on a des privilèges qui rendent le changement permanent de fuseau horaire plus supportable, a averti le pilote Mercedes. "Nous sommes encore les mieux lotis de tous dans le paddock, car nous voyageons différemment", a-t-il souligné.

"Mais d'autres personnes dans le paddock et les ingénieurs à la maison ont vraiment du mal", sait le jeune homme de 25 ans, qui a lui-même manqué la traditionnelle visite des usines de Formule 1 de la marque à l'étoile cette année, parce qu'il n'était pas en forme. En raison des fuseaux horaires sans cesse renouvelés, son propre corps ne sait plus où l'on se trouve. "On mange à des heures différentes, on vit dans des hôtels et des fuseaux horaires différents et cela perturbe tout le monde".

Une possibilité serait d'introduire le travail en équipe, a ajouté Russell dans ce contexte. "Ainsi, tout le monde n'est pas obligé d'assister à toutes les courses et je pense que ce serait plutôt bien si cela se faisait. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'autant d'employés doivent faire autant de courses, surtout compte tenu du fait que notre programme de championnat du monde n'a pas beaucoup de sens géographiquement parlant".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island