Calendario record della Formula 1: i meccanici soffrono

Il Campionato mondiale di Formula 1 è estremamente popolare tra gli appassionati e l'interesse dei potenziali Paesi che ospitano i GP per l'organizzazione di una prova del Campionato mondiale è altrettanto elevato. Negli ultimi anni, gli organizzatori di questo sport hanno costantemente aggiunto nuove sedi al calendario del Campionato del Mondo e quest'anno, con 24 gare, ci sono più eventi in programma che mai.

Ciò significa che non solo le star dei GP sono sottoposte a una pressione ancora maggiore, ma anche tutti i membri delle squadre in pista e nelle fabbriche di Formula 1 devono far fronte a un carico di lavoro più pesante. Ne sono consapevoli anche i piloti, che puntano al destino delle loro squadre nella stagione record 2024. Perché l'elevato carico di lavoro era già evidente nel 2023.

George Russell, ad esempio, ha spiegato nel finale di stagione ad Abu Dhabi, che si è svolto pochi giorni dopo la gara di Las Vegas: "Ci sono tanti meccanici malati". Come pilota, hai dei privilegi che rendono più sopportabili i continui cambi di fuso orario, ha avvertito il pilota della Mercedes. "Abbiamo ancora il meglio di tutti nel paddock, perché viaggiamo in modo diverso", ha sottolineato.

"Ma le altre persone nel paddock e gli ingegneri a casa sono davvero in difficoltà", ha detto il 25enne, che quest'anno ha saltato la tradizionale visita alle fabbriche di Formula 1 del marchio della stella perché non era in forma. A causa dei continui cambi di fuso orario, il suo corpo non sa più dove si trova. "Si mangia a orari diversi, si vive in alberghi e fusi orari diversi, e questo manda tutti in confusione".

Un'opzione potrebbe essere quella di introdurre il lavoro a turni, ha aggiunto Russell in questo contesto. "In questo modo non tutti devono andare a tutte le gare e credo che sarebbe una buona cosa se ciò accadesse. Non credo che sia positivo che così tante persone debbano partecipare a così tante gare, soprattutto se si considera che il nostro programma WRC non ha molto senso dal punto di vista geografico".

Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas