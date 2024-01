Calendário de recordes da Fórmula 1: os mecânicos sofrem

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 é extremamente popular entre os fãs e o interesse dos potenciais países anfitriões de GP em organizar uma ronda do Campeonato do Mundo é correspondentemente elevado. Nos últimos anos, os organizadores do desporto acrescentaram constantemente novos locais ao calendário do Campeonato do Mundo e este ano, com 24 rondas, há mais eventos no calendário do que nunca.

Isto significa que não só as estrelas do GP estão sob uma pressão ainda maior, mas todos os membros da equipa na pista e nas fábricas de Fórmula 1 também têm de lidar com uma carga de trabalho mais pesada. Os pilotos também estão cientes disso, uma vez que apontam para o destino das suas equipas quando se trata da temporada recorde de 2024. Porque a elevada carga de trabalho já se fazia notar em 2023.

George Russell, por exemplo, explicou no final da temporada em Abu Dhabi, que ocorreu apenas alguns dias após a corrida em Las Vegas: "Há tantos mecânicos que estão doentes". Como piloto, há privilégios que tornam mais suportáveis as constantes mudanças de fuso horário, advertiu o piloto da Mercedes. "Continuamos a ter o melhor de todos no paddock, porque viajamos de forma diferente", sublinhou.

"Mas as outras pessoas no paddock e os engenheiros em casa estão a ter muitas dificuldades", disse o piloto de 25 anos, que este ano faltou à tradicional visita às fábricas de Fórmula 1 da marca estrela por não estar em forma. Devido à constante mudança de fusos horários, o seu próprio corpo já não sabe onde está. "Come-se a horas diferentes, vive-se em hotéis e fusos horários diferentes, e isso confunde toda a gente."

Uma opção seria introduzir o trabalho por turnos, acrescentou Russell neste contexto. "Dessa forma, nem toda a gente tem de ir a todas as corridas e acho que seria muito bom se isso acontecesse. Não acho que seja bom para tantas pessoas terem de fazer tantas corridas, especialmente tendo em conta o facto de o nosso programa WRC não fazer muito sentido geograficamente."

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas