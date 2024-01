Europa y América se acercan

Elviernes por la noche en Los Ángeles, mientras se retiraban los restos de la fiesta de presentación de Trackhouse Racing Aprilia, el primer equipo americano de MotoGP en 17 años, tres husos horarios más al este los mecánicos ya calentaban motores para el primer clásico de resistencia del año: las 24 Horas de Daytona siempre han atraído a pilotos y equipos europeos, independientemente de la reglamentación vigente . Con el actual reglamento IMSA y su Balance of Performance (BoP), la carrera de este año se reducía a un duelo entre Porsche con el 963 y Cadillac , con BMW y Acura como outsiders.

Espera: ¿Cadillac? ¿No había algo? Exacto: el pasado verano y otoño ,Michael Andretti , con el apoyo de la filial de GM,sacudió por primera vez las puertas de la Fórmula 1, donde su compatriota Gene Haas acaba de darse cuenta de que el antiguo sistema de estrecha colaboración con Ferrari está llegando a su límite y probablemente tendrá que idear un nuevo modelo de negocio. El jefe de equipo que se hizo cargo de la escudería, el surtirolés Guenther Steiner, fue anteriormente responsable de la participación de Red Bull en la NASCAR y se dio cuenta muy pronto de cómo aunar la cultura europea y la americana. Justin Marks, responsable de Trackhouse, es un pionero comparable del pensamiento transatlántico en el automovilismo. En sus orígenes en la NASCAR, una vez subió aKimi Räikkönen a uno de sus coches durante una carrera en un circuito urbano. Y ahora entra en MotoGP con el equipo Aprilia, con la bandera estadounidense ondeando para que sus compatriotas se identifiquen con el proyecto desde el primer momento.

Más que Netflix

Explicar la afición (o al menos el mayor interés) del público estadounidense por las series de carreras europeas únicamente con el efecto Netflix se queda corto. En realidad, se está produciendo un cambio cultural que afecta a ambas partes. En pocas palabras, el dogma europeo durante mucho tiempo fue: que gane el mejor. Y la contrapartida estadounidense: que veamos carreras emocionantes. Por un lado, esto condujo a una feroz carrera armamentística e incluso a una Fórmula 1 que estuvo a punto de volverse infinanciable, incluso para los fabricantes de automóviles. Por otro lado, las carreras estadounidenses tenían muy a menudo elementos artificiales con demasiado espectáculo, demasiados coches de seguridad, interrupciones de carrera (que podían utilizarse convenientemente para publicidad) y una tecnología ante la que los mejores pilotos europeos sólo sonreían.

Para los representantes de la vieja escuela europea, como Bernie Ecclestone, un tope salarial, algo habitual en muchas ligas deportivas estadounidenses, era visto como la introducción del comunismo. ¿Por qué debería impedirse a las empresas gastar más dinero? Los aficionados estadounidenses, en cambio, sacudían la cabeza perplejos cuando se les decía que tenían que gastar cientos de millones y aun así podían estar seguros de no ganar.

Poresta razón, los fabricantes estadounidenses se mantuvieron alejados de la Fórmula 1 (con la excepción de Ford , por supuesto, pero que históricamente ha crecido del brazo del Reino Unido): Simplemente nunca fue un negocio. Para hacer automovilismo principalmente por razones de marketing (véase la micromarca mundial Alpine), las matemáticas en Detroit siempre fueron demasiado precisas. General Motors, en particular, siempre fue especialmente poco humilde en este sentido, como los colegas de Opel y de las primeras series de Saab estarán encantados de confirmar. Todo tenía que ser rentable. El deporte del motor sólo se practicaba si era increíblemente barato (poner tu nombre en los mismos motores de la Indycar) o si no competir hubiera dañado tu reputación ( NASCAR).

Seguir el dinero

Pero ahora las cosas están cambiando. La Fórmula 1 no sólo se ha vuelto más relevante en América: por primera vez, también puede ser un modelo de negocio. Cualquiera que vea cómo ha aumentado el valor de los miembros individuales de este exclusivo club deseará haberse unido mucho antes. Además, los costes de funcionamiento son calculables gracias al tope salarial y, como marca estadounidense, es fácil atraer dinero de patrocinadores. Por supuesto, las 24 Horas de Daytona no son en modo alguno técnicamente comparables a la F1, pero es un ejercicio de dedo relevante. Poder competir con Porsche por la victoria final, como ocurrió este fin de semana, no es poca cosa.

Por otro lado, los europeos cada vez estamos más familiarizados con la forma de entender el automovilismo que tienen los estadounidenses. Durante décadas, el programa de apoyo previo a las carreras de F1 en el viejo continente era el mismo (ancianos con chaqueta como invitados de honor en la parrilla de salida, espectáculo aéreo, himno), pero desde hace unos años observamos con interés cuánto hay de más. Las Vegas ha demostrado que una carrera de F1 puede ser una experiencia global que se puede consumir sin demasiados conocimientos especializados, y el GP de Miami también lo ha demostrado desde un punto de vista ligeramente diferente. Si en las gradas hay jóvenes de 15 años que han entrado encontacto con el tema a través de Netflix, esa es la forma correcta de anclar el automovilismo en la sociedad. Son los aficionados del futuro, nos guste o no. Aunque en los próximos años podamos perder a bastantes de ellos: La base de aficionados se ha ampliado significativamente gracias al acceso estadounidense, y el grupo objetivo es cada vez más joven.

Sin embargo, sin cifras de identificación locales, nada es posible. Ningún país lo sabe mejor que Alemania, que, tras las décadas de auge de Michael Schumacher y Sebastian Vettel, acaba de aprender que no es de recibo producir campeones del mundo sin parar y poder ver todas las carreras por televisión en abierto. Pero cambiemos las tornas: ¿Qué tipo de revuelo crearía allí un campeón del mundo de F1 de Estados Unidos? Michael, hijo del campeón del mundo de 1978 Mario Andretti, lo sabe perfectamente. Era un adolescente cuando su padre era el rey del mundo del motor. Algo así deja huella de por vida y él se quedará con ella.

Una lucha real entre equipos estadounidenses con pilotos estadounidenses contra Europa, en Fórmula 1, MotoGP, resistencia y dondequiera que los europeos nos enfrentemos a las series propias de Estados Unidos en su terreno: Eso sí que sería el siguiente nivel en el automovilismo mundial.