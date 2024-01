L'Europe et l'Amérique se rapprochent

Vendredi soir à Los Angeles, alors que les restes de la fête organisée à l'occasion de la présentation de Trackhouse Racing Aprilia, la première équipe américaine de MotoGP depuis 17 ans, étaient rangés, trois fuseaux horaires plus à l'est, les mécaniciens s'échauffaient déjà pour la première classique d'endurance de l'année : les 24 heures de Daytona ont toujours attiré les pilotes et les équipes européennes, quel que soit le règlement en vigueur. Cette année, le règlement actuel de l'IMSA, avec sa Balance of Performance (BoP), a donné lieu à un duel entre Porsche et sa 963 etCadillac, avec des chances d'outsider pour BMW et Acura.

Attendez : Cadillac ? Il y avait bien quelque chose ? Exactement : l'été et l'automne derniers ,Michael Andretti a pour la première fois secoué massivement les portes de la Formule 1 avec le soutien de la filiale de GM. Là-bas, son compatriote Gene Haas se rend compte que l'ancien système de coopération étroite avec Ferrari a atteint ses limites et doit probablement réfléchir à un nouveau modèle commercial. Le chef d'équipe qui lui a succédé, le Tyrolien du Sud Guenther Steiner, était auparavant responsable de l'engagement de Red Bull en NASCAR et a compris très tôt comment réunir les cultures européenne et américaine. Justin Marks, patron de Trackhouse, est un pionnier comparable de la pensée transatlantique en matière de sport automobile. Il est originaire de la NASCAR et a déjà mis Kimi Räikkönen dans une de ses voitures lors d'une course sur route. Et maintenant, il se lance dans le MotoGP en tant qu'équipe Aprilia, avec le drapeau américain pour que ses compatriotes s'identifient au projet dès le premier instant.

Plus que Netflix

Expliquer l'amour (ou du moins l'intérêt accru) du public américain pour les séries de course européennes par le seul effet Netflix ne va pas assez loin. Un changement culturel est en effet en cours, qui concerne les deux parties. Pour simplifier, le dogme européen a longtemps été le suivant : que le meilleur gagne. Et l'autre côté américain : que nous puissions voir des courses passionnantes. D'un côté, cela a conduit à une course aux armements féroce, jusqu'à une Formule 1 à la limite de l'impossibilité de financement - même pour les constructeurs automobiles. De l'autre côté, les courses américaines avaient très souvent des éléments artificiels avec trop de spectacle, trop de voitures de sécurité, des interruptions de course (qui pouvaient être utilisées de manière pratique pour la publicité) et une technique qui faisait sourire les spécialistes européens.

Pour les représentants de la vieille école européenne comme Bernie Ecclestone, un salary cap, tel qu'il va de soi dans de nombreuses ligues sportives américaines, était considéré comme l'introduction du communisme. Pourquoi empêcher les entreprises de dépenser plus d'argent ? En revanche, les supporters américains étaient stupéfaits lorsqu'on leur disait qu'il fallait dépenser des centaines de millions tout en étant sûr de ne pas gagner.

C'est pour cette raison que les constructeurs américains se sont tenus à l'écart de la Formule 1 (à l'exception de Ford bien sûr, mais cela a historiquement dépassé le bras de la Grande-Bretagne) : Ce n'était tout simplement jamais une affaire. Pour pratiquer le sport automobile principalement pour des raisons de marketing (voir la micro-marque mondiale Alpine), on a toujours compté trop juste à Detroit. General Motors en particulier n'a jamais manqué d'humour, comme le confirmeront volontiers les collègues de la série chez Opel et autrefois chez Saab. Tout devait être rentable. Le sport automobile n'était pratiqué que lorsque c'était très avantageux (mettre son nom sur les moteurs Indycar) ou lorsque ne pas participer à une course aurait porté atteinte à sa réputation ( NASCAR).

Suivez l'argent

Mais les choses sont en train de changer. Non seulement la Formule 1 est devenue plus pertinente en Amérique, mais pour la première fois, elle peut aussi être un modèle économique. Celui qui voit comment la valeur des membres de ce club exclusif a augmenté regrettera de ne pas y être entré plus tôt. De plus, grâce au salary cap, les frais courants sont calculables et, en tant que marque américaine, il est facile d'y récolter des fonds de sponsoring. Bien sûr, les 24 heures de Daytona ne sont en aucun cas comparables à la F1 d'un point de vue technique, mais elles constituent un exercice pertinent. Pouvoir se livrer à un match pour la victoire finale avec Porsche, comme ce week-end, n'est pas une mince affaire.

D'autre part, nous, Européens, nous familiarisons de plus en plus avec la conception américaine du sport automobile. Si, pendant des décennies, le programme d'accompagnement des courses de F1 sur le Vieux Continent était identique (vieux hommes en veston comme invités d'honneur sur la grille de départ, show aérien, hymne), nous constatons avec intérêt depuis quelques années qu'il y a beaucoup plus. Las Vegas a montré qu'une course de F1 peut être une expérience globale, que l'on peut consommer sans trop de connaissances techniques, et le GP de Miami aussi, avec des signes légèrement différents. Si des jeunes de 15 ans, qui ont découvert le sujet via Netflix , sontassis dans les tribunes , c'est la bonne manière d'ancrer le sport automobile dans la société. Ils sont les fans du futur, que cela nous plaise ou non. Même si nous risquons d'en perdre un certain nombre dans les années à venir : La base des fans s'est considérablement élargie grâce à l'accès aux Etats-Unis, le groupe cible est devenu plus jeune.

Mais sans figures d'identification locales, rien n'est possible. Aucun pays ne le sait mieux que l'Allemagne qui, après les décennies de boom de Michael Schumacher et Sebastian Vettel, est en train d'apprendre qu'il n'est pas évident de produire des champions du monde à la chaîne et de pouvoir regarder chaque course à la télévision gratuite. Mais inversons les rôles : Quel engouement un champion du monde de F1 américain susciterait-il là-bas ? Michael, le fils du champion du monde de 1978 Mario Andretti, le sait très bien. Il était adolescent lorsque son père était le roi du monde du sport automobile. Ce genre de choses marque à vie, et il ne lâchera pas l'affaire.

Un vrai combat entre les équipes américaines et les pilotes américains contre l'Europe, en Formule 1, en MotoGP, sur les circuits d'endurance et partout où nous, Européens, affronterions les séries américaines sur leur propre terrain : Ce serait vraiment le prochain niveau du sport automobile mondial.