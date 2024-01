L'Europa e l'America si stanno avvicinando

Venerdì sera a Los Angeles, mentre i resti della festa per la presentazione del Trackhouse Racing Aprilia, il primo team americano di MotoGP dopo 17 anni, venivano sgomberati, tre fusi orari più a est i meccanici si stavano già scaldando per la prima classica di durata dell'anno: la 24 Ore di Daytona ha sempre attirato piloti e team europei, indipendentemente dai regolamenti in vigore. In base all'attuale regolamento IMSA con il Balance of Performance (BoP), la gara di quest'anno si è risolta in un duello tra Porsche con la 963 e Cadillac , con BMW e Acura come outsider.

Aspettate: Cadillac? Non c'era qualcosa? Esattamente: l'estate e l'autunno scorsi Michael Andretti , con il supporto della filiale GM, ha sbancato per la prima volta le porte della Formula 1, dove il connazionale Gene Haas si sta appena rendendo conto che il vecchio sistema di stretta collaborazione con la Ferrari sta raggiungendo i suoi limiti e dovrà probabilmente escogitare un nuovo modello di business. Il team boss che ha preso il comando, l'altoatesino Guenther Steiner, è stato in precedenza responsabile della partecipazione della Red Bull alla NASCAR e ha capito subito come far convivere la cultura europea con quella americana. Justin Marks, responsabile di Trackhouse, è un analogo pioniere del pensiero transatlantico in materia di motorsport. Originariamente di casa nella NASCAR, una volta ha fatto salire Kimi Räikkönen su una delle sue auto durante una gara su un circuito cittadino. E ora sta entrando nel MotoGP come team Aprilia, con la bandiera statunitense che sventola in modo che i suoi connazionali possano identificarsi con il progetto fin dal primo momento.

Più di Netflix

Spiegare l'amore (o almeno l'aumento di interesse) del pubblico statunitense per le serie di corse europee solo con l'effetto Netflix non è sufficiente. In realtà è in atto un cambiamento culturale che riguarda entrambe le parti. In parole povere, per molto tempo il dogma europeo è stato: che vinca il migliore. E la controparte americana: che si possa assistere a gare entusiasmanti. Da un lato, questo ha portato a una feroce corsa agli armamenti e persino a una Formula 1 che stava per diventare non finanziabile, persino per le case automobilistiche. Dall'altro lato, le gare statunitensi presentavano molto spesso elementi artificiali con troppo spettacolo, troppe safety car, interruzioni della gara (che potevano essere comodamente utilizzate per la pubblicità) e una tecnologia di cui i top driver europei sorridevano soltanto.

Per i rappresentanti della vecchia scuola europea, come Bernie Ecclestone, un tetto salariale, che è una cosa ovvia in molte leghe sportive americane, era visto come l'introduzione del comunismo. Perché si dovrebbe impedire alle società di spendere di più? I tifosi americani, invece, scuotevano la testa sconcertati quando veniva detto loro che dovevano spendere centinaia di milioni e potevano comunque essere sicuri di non vincere.

Perquesto motivo, i costruttori statunitensi sono rimasti lontani dalla Formula 1 (con l'eccezione di Ford , naturalmente, ma che storicamente è cresciuta grazie al braccio del Regno Unito): Semplicemente non è mai stato un business. Per fare sport motoristici principalmente per ragioni di marketing (si veda il micro-brand globale Alpine), i calcoli a Detroit sono sempre stati troppo precisi. La General Motors, in particolare, è sempre stata particolarmente priva di senso dell'umorismo in questo senso, come i colleghi delle serie Opel e Saab saranno felici di confermare. Tutto doveva essere redditizio. Il motorsport veniva praticato solo se era follemente economico (mettere il proprio nome sugli stessi motori della Indycar) o se non competere avrebbe danneggiato la reputazione ( NASCAR).

Seguire i soldi

Ma ora le cose stanno cambiando. Non solo la Formula 1 è diventata più rilevante in America: per la prima volta, può anche essere un modello di business. Chiunque veda come è aumentato il valore dei singoli membri di questo club esclusivo vorrà esservi entrato molto prima. Inoltre, i costi di gestione sono calcolabili grazie al salary cap e, in quanto marchio statunitense, è facile attrarre fondi di sponsorizzazione. Naturalmente, la 24 Ore di Daytona non è in alcun modo tecnicamente paragonabile alla F1, ma è un esercizio di dita rilevante. Essere in grado di competere con la Porsche per la vittoria assoluta, come è accaduto questo fine settimana, non è un'impresa da poco.

D'altra parte, noi europei stiamo diventando più familiari con la concezione americana del motorsport. Per decenni, il programma di supporto prima delle gare di F1 nel vecchio continente è stato sempre lo stesso (vecchietti in giacca come ospiti d'onore sulla griglia di partenza, spettacolo aereo, inno), ma da qualche anno stiamo notando con interesse quanto ci sia di più. Las Vegas ha dimostrato che una gara di F1 può essere un'esperienza complessiva che può essere consumata senza troppe conoscenze specialistiche, e il GP di Miami lo ha dimostrato anche sotto una luce leggermente diversa. Se sugli spalti ci sono quindicenni che sono entrati in contatto con l'argomento tramite Netflix, questo è il modo giusto per ancorare il motorsport alla società. Sono loro i tifosi del futuro, che ci piaccia o no. Anche se nei prossimi anni potremmo perderne un bel po': La base dei fan si è notevolmente allargata grazie all'accesso agli Stati Uniti e il gruppo target è diventato più giovane.

Tuttavia, senza figure di identificazione locale, nulla è possibile. Nessun Paese lo sa meglio della Germania che, dopo i decenni di boom di Michael Schumacher e Sebastian Vettel, sta imparando che non è scontato produrre campioni del mondo ininterrottamente e poter guardare tutte le gare in televisione gratis. Ma ribaltiamo la situazione: Che tipo di clamore susciterebbe in America un campione del mondo di F1? Michael, figlio del campione del mondo del 1978 Mario Andretti, lo sa bene. Era un adolescente quando suo padre era il re del mondo dei motori. Una cosa del genere lascia il segno per tutta la vita e lui la porterà avanti.

Una vera e propria lotta tra team statunitensi e piloti statunitensi contro l'Europa, in Formula 1, MotoGP, endurance e ovunque noi europei affrontiamo le serie degli Stati Uniti sul loro territorio: Sarebbe davvero il livello successivo del motorsport globale.