A Europa e a América estão a aproximar-se

É uma tendência que pode ser observada em (quase) todos os tipos de desportos motorizados: Os dois mundos do desporto automóvel, outrora pouco ligados, estão a procurar ativamente uma aproximação - com sucesso.

Nasexta-feira à noite, em Los Angeles, enquanto se limpavam os restos da festa de apresentação da Trackhouse Racing Aprilia, a primeira equipa americana de MotoGP em 17 anos, três fusos horários mais a leste, os mecânicos já estavam a aquecer para a primeira clássica de resistência do ano: as 24 Horas de Daytona sempre atraíram pilotos e equipas europeias, independentemente dos regulamentos em vigor. De acordo com os actuais regulamentos da IMSA, com o seu Balance of Performance (BoP), a corrida deste ano resumiu-se a um duelo entre aPorsche com o 963 e aCadillac , com a BMW e a Acura como outsiders.

Espera: Cadillac? Não havia nada? Exatamente: no verão e no outono passados ,Michael Andretti , com o apoio da filial da GM, agitou pela primeira vez as portas da Fórmula 1, onde o compatriota Gene Haas está a aperceber-se de que o velho sistema de estreita cooperação com a Ferrari está a atingir os seus limites e terá provavelmente de encontrar um novo modelo de negócio. O chefe de equipa que assumiu o cargo, o sul-tirolo Guenther Steiner, foi anteriormente responsável pela participação da Red Bull na NASCAR e compreendeu desde cedo como aproximar a cultura europeia e americana. Justin Marks, diretor da Trackhouse, é um pioneiro comparável do pensamento transatlântico nos desportos motorizados. Originalmente em casa na NASCAR, uma vez colocou Kimi Räikkönen num dos seus carros durante uma corrida num circuito de rua. E agora entra no MotoGP com a equipa Aprilia, com a bandeira dos Estados Unidos hasteada para que os seus compatriotas se identifiquem com o projeto desde o primeiro momento.

Mais do que Netflix

Explicar o amor (ou, pelo menos, o interesse crescente) do público norte-americano pelas séries de corridas europeias apenas com o efeito Netflix não é suficiente. Na verdade, está em curso uma mudança cultural que afecta ambas as partes. Em termos simples, o dogma europeu durante muito tempo foi: que ganhe o melhor. E o seu homólogo americano: que haja corridas emocionantes. Por um lado, isto conduziu a uma feroz corrida ao armamento e mesmo a uma Fórmula 1 que esteve à beira de se tornar inacessível - mesmo para os construtores de automóveis. Por outro lado, as corridas americanas tinham muitas vezes elementos artificiais com demasiado espetáculo, demasiados carros de segurança, interrupções de corrida (que podiam ser convenientemente utilizadas para publicidade) e uma tecnologia para a qual os pilotos europeus de topo apenas sorriam.

Para os representantes da velha escola europeia, como Bernie Ecclestone, um limite salarial, que é uma questão natural em muitas ligas desportivas americanas, era visto como a introdução do comunismo. Porque é que as empresas devem ser impedidas de gastar mais dinheiro? Os adeptos americanos, pelo contrário, abanavam a cabeça com perplexidade quando lhes diziam que tinham de gastar centenas de milhões e que, mesmo assim, podiam ter a certeza de não ganhar.

Poresta razão, os construtores norte-americanos mantiveram-se afastados da Fórmula 1 (com exceção da Ford, claro, mas que historicamente cresceu sobre o braço do Reino Unido): Simplesmente nunca foi um negócio. Para fazer desporto automóvel principalmente por razões de marketing (veja-se a micro-marca global Alpine), a matemática em Detroit foi sempre demasiado precisa. A General Motors, em particular, sempre foi particularmente desprovida de humor a este respeito, como os colegas da Opel e dos primeiros Saab terão todo o prazer em confirmar. Tudo tinha de compensar. Os desportos motorizados só eram praticados se fossem insanamente baratos (colocar o nome nos mesmos motores da Indycar) ou se a falta de competição prejudicasse a reputação ( NASCAR).

Seguir o dinheiro

Mas agora as coisas estão a mudar. A Fórmula 1 não só se tornou mais relevante na América: pela primeira vez, também pode ser um modelo de negócio. Qualquer pessoa que veja como o valor dos membros individuais deste clube exclusivo aumentou, desejará ter aderido muito mais cedo. Para além disso, os custos de funcionamento são calculáveis graças ao limite salarial e, sendo uma marca americana, é fácil atrair dinheiro de patrocínios. É claro que as 24 Horas de Daytona não são de forma alguma tecnicamente comparáveis à F1, mas são um exercício de dedos relevante. Ser capaz de competir com a Porsche pela vitória à geral, como foi o caso este fim de semana, não é tarefa fácil.

Por outro lado, nós, europeus, estamos a familiarizar-nos cada vez mais com o entendimento americano dos desportos motorizados. Durante décadas, o programa de apoio antes das corridas de F1 no velho continente era o mesmo (velhos de casaco como convidados de honra na grelha de partida, espetáculo aéreo, hino), mas desde há alguns anos que temos vindo a constatar com interesse que há muito mais para fazer. Las Vegas demonstrou que uma corrida de F1 pode ser uma experiência global que pode ser consumida sem demasiados conhecimentos especializados, e o GP de Miami também o demonstrou sob uma luz ligeiramente diferente. Se há jovens de 15 anos nas bancadas que entraram em contactocom o tema através da Netflix, essa é a forma correcta de ancorar o desporto automóvel na sociedade. Eles são os adeptos do futuro, quer queiramos quer não. Mesmo que possamos perder alguns deles nos próximos anos: A base de fãs alargou-se significativamente graças ao acesso aos EUA e o grupo-alvo tornou-se mais jovem.

No entanto, sem figuras de identificação locais, nada é possível. Nenhum país sabe isto melhor do que a Alemanha, que, após as décadas de boom de Michael Schumacher e Sebastian Vettel, está a aprender que não é normal produzir campeões do mundo sem parar e poder ver todas as corridas na televisão gratuita. Mas vamos inverter a situação: Que tipo de entusiasmo criaria um campeão mundial de F1 da América? Michael, filho do campeão do mundo de 1978 ,Mario Andretti, sabe exatamente. Ele era um adolescente quando o seu pai era o rei do mundo do desporto automóvel. Uma coisa dessas deixa uma marca para toda a vida e ele vai manter-se fiel a ela.

Uma verdadeira luta entre equipas americanas com pilotos americanos contra a Europa, na Fórmula 1, MotoGP, endurance e onde quer que nós, europeus, enfrentemos as séries americanas no seu território: Isso seria realmente o próximo nível no desporto automóvel global.