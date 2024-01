Fernando Alonso : des papillons dans le ventre

Le fait que la carrière de Fernando Alonso en GP ait commencé il y a plus de 20 ans ne change rien à l'excitation ressentie par l'Espagnol à son retour après la pause hivernale. C'est ce que le routinier des GP fait savoir à ses fans dans une vidéo YouTube dans laquelle il commente son premier jour de travail de l'année. Alonso raconte : "C'est le premier jour et c'est assez intéressant et même émotionnel".

"C'est un moment unique dans chaque saison et le taux d'adrénaline est élevé, je ressens toujours ces papillons dans le ventre", révèle le pilote aux 32 GP, avant de préciser immédiatement : "Je pense toujours à la façon dont je peux être plus rapide et meilleur pilote. Tu regardes quelques courses de l'année dernière et tu vois quelles sont les possibilités en termes de choix de ligne et de stratégie pour toutes les équipes et tous les pilotes. La volonté de s'améliorer constamment est toujours présente, c'est pourquoi tu apprends constamment et tu t'améliores. Mais pour cela, il faut aussi être motivé et extrêmement concentré pour faire la différence".

Alonso décrit cette volonté absolue de gagner comme une "hyperfocalisation", et explique un peu plus tard : "Dans le simulateur, la focalisation est la chose la plus importante, tu dois être précis, dans ton pilotage et dans le feedback que tu donnes aux ingénieurs, et tu dois pouvoir répéter chaque tour encore et encore. Cette concentration nécessaire est déjà extrême, un peu comme sur un vrai circuit".

Alonso annonce qu'il effectuera entre 100 et 120 tours sur deux ou trois circuits différents avant d'utiliser le simulateur pour s'échauffer. "Le simulateur est un outil très efficace, très proche de la réalité, qui permet à l'équipe et au pilote d'essayer certaines idées avant qu'elles ne soient appliquées à la voiture en production. "C'est donc un outil très important pour recueillir des informations avant d'aller sur la piste", décrit-il.

Pour conclure, le rapide asturien se montre sûr de sa victoire. Alonso explique : "Il est important de rencontrer les gens et de leur souhaiter d'abord une bonne année, puis de se concentrer sur la préparation de la saison. Tout semble prêt et tout le monde est optimiste". Et le double champion de revenir sur l'hyperfocalisation et de déclarer avec son assurance habituelle : "L'hyperfocalisation, c'est aussi le dévouement total à ce que nous faisons. Il s'agit aussi de faire savoir à tout le monde que nous sommes ici pour travailler sept jours sur sept et 24 heures sur 24 afin d'être prêts pour la nouvelle saison. Tout le monde se donne à 100 %. 2023 a déjà été une année incroyable, et 2024 sera encore meilleure".

