Fernando Alonso: farfalle nello stomaco

Il fatto che la carriera di Fernando Alonso nei GP sia iniziata più di 20 anni fa non cambia l'emozione che lo spagnolo prova al suo ritorno dopo la pausa invernale. Il veterano dei GP lo fa sapere ai suoi fan in un video su YouTube in cui commenta il suo primo giorno di lavoro quest'anno. Alonso dice: "Questo è il primo giorno ed è piuttosto interessante e anche emotivo".

"È un momento unico in ogni stagione e l'adrenalina è alta, sento ancora queste farfalle nello stomaco", rivela il 32 volte vincitore di un GP, e chiarisce subito: "Penso sempre a come diventare più veloce e un pilota migliore. Basta guardare alcune gare dell'anno scorso per capire quali possibilità ci sono in termini di scelta delle linee e di strategia per tutti i team e i piloti. La volontà di migliorare costantemente è sempre presente, ed è per questo che si impara e si migliora sempre. Ma bisogna anche essere motivati ed estremamente concentrati per fare la differenza".

Alonso descrive questa volontà assoluta di vincere come "iperfocus", e spiega poco dopo: "Nel simulatore, la concentrazione è la cosa più importante, devi essere preciso quando guidi e dai feedback agli ingegneri, e devi essere in grado di ripetere ogni giro più e più volte. La concentrazione richiesta è estrema, proprio come sulla pista reale".

Alonso annuncia che prima della sessione al simulatore compirà dai 100 ai 120 giri su due o tre piste diverse per riscaldarsi. "Il simulatore è uno strumento molto efficace, molto vicino alla realtà, che consente al team e al pilota di provare alcune idee prima che vengano implementate nella produzione della vettura. "È quindi uno strumento molto importante per raccogliere informazioni prima di scendere in pista", descrive.

Infine, il veloce asturiano è sicuro della vittoria. Alonso spiega: "È importante prima di tutto incontrare le persone e augurare loro buon anno e poi concentrarsi sul pre-campionato. Tutto sembra essere pronto e tutti sono ottimisti". E il due volte campione torna sull'iperfocus e spiega con la sua solita sicurezza: "Iperfocus significa anche dedizione totale a ciò che facciamo. Si tratta anche di far sapere a tutti che siamo qui per lavorare sette giorni su sette, 24 ore su 24, in modo da essere pronti per la nuova stagione. Tutti danno il 100 percento. Il 2023 è già stato un anno incredibile, e il 2024 sarà ancora meglio".

Presentazioni di Formula 1

02 febbraio: Haas

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas