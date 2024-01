Fernando Alonso: "As borboletas no estômago

O facto de a carreira de Fernando Alonso nos GP ter começado há mais de 20 anos não altera a emoção que o espanhol sente no seu regresso após a pausa de inverno. O veterano dos GPs dá a conhecer este facto aos seus fãs através de um vídeo no YouTube, no qual comenta o seu primeiro dia de trabalho este ano. Alonso diz: "Este é o primeiro dia e é bastante interessante e também emocional".

"É um momento único em cada época e a adrenalina é alta, ainda sinto estas borboletas no estômago", revela o 32 vezes vencedor de GP, e esclarece de imediato: "Estou sempre a pensar em como me posso tornar mais rápido e um melhor piloto. Olhamos para algumas das corridas do ano passado e vemos as possibilidades que existem em termos de escolha de linha e estratégia para todas as equipas e pilotos. A vontade de melhorar constantemente está sempre presente, e é por isso que estamos sempre a aprender e a melhorar. Mas também é preciso estar motivado e extremamente concentrado para fazer a diferença."

Alonso descreve esta vontade absoluta de vencer como "hiperfoco", e explica um pouco mais tarde: "No simulador, o foco é a coisa mais importante, temos de ser precisos ao conduzir e dar feedback aos engenheiros, e temos de ser capazes de repetir cada volta vezes sem conta. A concentração necessária é extrema, tal como na pista de corrida real".

Alonso anuncia que irá completar 100 a 120 voltas em duas ou três pistas diferentes antes da sua sessão no simulador, de forma a aquecer. "O simulador é uma ferramenta muito eficaz, muito próxima da realidade e que permite à equipa e ao piloto experimentar algumas ideias antes de serem implementadas na produção do carro. "Por isso, é uma ferramenta muito importante para recolher informações antes de ir para a pista", descreve.

Finalmente, o veloz asturiano está confiante na vitória. Alonso explica: "É importante conhecer as pessoas e desejar-lhes um Feliz Ano Novo primeiro e depois concentrarmo-nos em fazer a pré-época. Tudo parece estar pronto e todos estão optimistas". E o bicampeão volta a falar de hiperfoco e explica com a sua habitual auto-confiança: "Hiperfoco também significa dedicação total ao que fazemos. É também fazer com que todos saibam que estamos aqui para trabalhar sete dias por semana, 24 horas por dia, para estarmos prontos para a nova época. Todos estão a dar 100 por cento. 2023 já foi um ano incrível, e 2024 será ainda melhor".

Apresentações da Fórmula 1

02 de fevereiro: Haas

05 de fevereiro: Sauber

05 fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas