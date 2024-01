Silly Season devient sauvage : ces contrats expirent

Lando Norris et Charles Leclerc ont récemment prolongé leurs contrats de manière anticipée. Nous pouvons tout de même espérer une silly season endiablée, puisque 14 contrats expirent fin 2024.

En 2023, la "silly season" de la Formule 1 a été étonnamment calme. Pendant cette période estivale, où les rumeurs les plus folles circulent normalement dans le paddock et où les nominations dans les cockpits ou les prolongations de contrat sont mises en scène, le silence a presque régné.

Même les spéculations comme la prétendue méga-offre de Ferrari à Lewis Hamilton sont vite tombées à l'eau. La raison : de nombreux cockpits étaient déjà assurés pour la saison. Mais en 2024, les choses se présentent tout autrement.

Avec 14 contrats arrivant à échéance à la fin de la saison à venir, les signes d'une véritable "silly season" se font sentir. Une opportunité pourrait se présenter en particulier pour Mick Schumacher si un grand changement devait avoir lieu. Le pilote de réserve Mercedes, fils du champion du monde record Michael Schumacher, attend son tour comme l'année dernière.

Red Bull Racing : Chez Red Bull Racing, Max Verstappen a déjà prolongé son contrat de 2022 à 2028, alors que celui de Sergio Perez expire fin 2024 et qu'une prolongation semble peu probable.

Mercedes : Les Flèches d'argent continuent de miser sur Lewis Hamilton et George Russell, qui ont tous deux prolongé jusqu'à fin 2025.

Ferarri : Chez Ferrari, Charles Leclerc est une valeur sûre à long terme, il a récemment prolongé son contrat. L'avenir de Carlos Sainz après 2024 est en revanche encore incertain.

Aston Martin : Chez Aston Martin, le contrat de Fernando Alonso expire fin 2024. Lance Stroll, le fils du propriétaire Lawrence Stroll, a également un contrat qui court jusqu'à cette date et semble moins inquiet.

McLaren : Lando Norris est lié à McLaren jusqu'à la fin 2026, car il a récemment prolongé de manière anticipée. Oscar Piastri a prolongé son contrat jusqu'à fin 2026 après une saison rookie impressionnante.

Alpine F 1 : Chez Alpine F1, les contrats d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly expirent également fin 2024, les deux n'ayant pas réussi à convaincre de manière constante en 2023.

Haas : Chez Haas, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen ont prolongé leur contrat jusqu'à fin 2024, mais des changements pourraient intervenir, notamment pour Magnussen. Le directeur de l'équipe, Günther Steiner, a déjà été écarté.

Stake F1 Team Sauber : Guanyu Zhou a prolongé son contrat jusqu'à fin 2024, tout comme Valtteri Bottas, mais on ne sait pas qui, de l'équipe ou du pilote, peut lever une prétendue option pour une saison supplémentaire.

Visa Cash App RB Formula 1 Team : Daniel Ricciardo et son coéquipier Yuki Tsunoda sont sous contrat jusqu'à fin 2024 et sont tous deux intéressés par le cockpit Red Bull de Perez. Mais pour cela, les deux doivent livrer la marchandise.

Chez Williams, Alex Albon a prolongé son contrat jusqu'à fin 2024 et est convoité après de bonnes performances. Logan Sargeant sera libre après la saison, son contrat n'ayant été prolongé d'un an que fin 2023. Avec 20 pilotes et 14 contrats arrivant à échéance, la "Silly Season" de 2024 pourrait bien porter bien son nom.