La stagione delle sciocchezze si scatena: questi contratti stanno per scadere

Lando Norris e Charles Leclerc hanno recentemente prolungato i loro contratti in anticipo. Possiamo ancora sperare in una stagione folle, visto che 14 contratti scadono alla fine del 2024.

Nel 2023, la "stagione delle sciocchezze" della Formula 1 è stata sorprendentemente tranquilla. In questo periodo dell'estate, quando di solito nel paddock circolano voci sfrenate e si fanno nomine in cabina di pilotaggio o estensioni di contratto, c'è stato un silenzio quasi totale.

Anche le speculazioni, come la presunta mega-offerta della Ferrari a Lewis Hamilton, si sono rapidamente spente. Il motivo: molti abitacoli erano già assicurati per la stagione. Nel 2024, tuttavia, le cose saranno molto diverse.

Con 14 contratti in scadenza alla fine della prossima stagione, i segnali indicano una vera e propria "silly season". Per Mick Schumacher, in particolare, potrebbe esserci un'opportunità in caso di grandi sconvolgimenti. Il pilota sostituto della Mercedes, figlio del campione del mondo Michael Schumacher, sta aspettando la sua occasione, proprio come l'anno scorso.

Red Bull Racing: Max Verstappen ha già prolungato il suo contratto alla Red Bull Racing dal 2022 al 2028, mentre il contratto di Sergio Perez scade alla fine del 2024 e un prolungamento sembra piuttosto improbabile.

Mercedes: le Frecce d'Argento continuano a fare affidamento su Lewis Hamilton e George Russell, che hanno entrambi prolungato il loro contratto fino alla fine del 2025.

Ferarri: alla Ferrari, Charles Leclerc è pronto per il lungo termine, avendo recentemente prolungato il suo contratto. Il futuro di Carlos Sainz dopo il 2024, invece, è ancora aperto.

Aston Martin: il contratto di Fernando Alonso con l'Aston Martin scade alla fine del 2024. Anche Lance Stroll, figlio del proprietario Lawrence Stroll, ha un contratto fino a quella data e probabilmente è meno preoccupato.

McLaren: Lando Norris è legato alla McLaren fino alla fine del 2026 perché ha recentemente prolungato il suo contratto in anticipo. Oscar Piastri ha prolungato il suo contratto fino alla fine del 2026 dopo un'impressionante stagione da esordiente.

Alpine F 1: presso l'Alpine F1, anche i contratti di Esteban Ocon e Pierre Gasly scadono alla fine del 2024, dopo che entrambi non sono riusciti a ottenere prestazioni costanti nel 2023.

Haas: alla Haas, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen hanno prolungato i loro contratti fino alla fine del 2024, ma potrebbero esserci cambiamenti, soprattutto per Magnussen. Il team principal Günther Steiner è già stato licenziato.

Stake F1 Team Sauber: Guanyu Zhou ha prolungato il suo contratto fino alla fine del 2024, così come Valtteri Bottas, anche se non è chiaro chi possa usufruire di una presunta opzione per un'ulteriore stagione, squadra o pilota.

Visa Cash App RB Formula 1 Team: Daniel Ricciardo e il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda sono sotto contratto fino alla fine del 2024 ed entrambi sono interessati all'abitacolo della Red Bull di Perez. Ma entrambi devono fare risultato.

Alla Williams, Alex Albon ha prolungato il suo contratto fino alla fine del 2024 ed è richiesto dopo buone prestazioni. Logan Sargeant è libero dopo la stagione, poiché il suo contratto è stato prolungato di un solo anno alla fine del 2023. Con 20 piloti e 14 contratti in scadenza, la "Silly Season" del 2024 potrebbe essere all'altezza del suo nome.