A época das parvoíces torna-se selvagem: estes contratos estão a chegar ao fim

Em 2023, a "silly season" da Fórmula 1 foi surpreendentemente calma. Durante esta altura do verão, quando normalmente circulam rumores selvagens no paddock e são feitas nomeações para os cockpits ou extensões de contratos, o silêncio foi quase total.

Mesmo as especulações, como a suposta mega oferta da Ferrari a Lewis Hamilton, rapidamente se desvaneceram. A razão: muitos cockpits já estavam garantidos para a temporada. No entanto, as coisas serão muito diferentes em 2024.

Com 14 contratos a expirar no final da próxima época, os sinais apontam para uma verdadeira "silly season". Para Mick Schumacher, em particular, pode haver uma oportunidade se houver uma grande reviravolta. O piloto substituto da Mercedes, filho do recordista mundial Michael Schumacher, está à espera da sua oportunidade, tal como no ano passado.

Red Bull Racing: Max Verstappen já prolongou o seu contrato na Red Bull Racing de 2022 a 2028, enquanto o contrato de Sergio Perez expira no final de 2024 e uma extensão parece bastante improvável.

Mercedes: As Flechas de Prata continuam a contar com Lewis Hamilton e George Russell, que prolongaram os seus contratos até ao final de 2025.

Ferarri: Na Ferrari, Charles Leclerc é um piloto a longo prazo, tendo recentemente prolongado o seu contrato. O futuro de Carlos Sainz após 2024, por outro lado, ainda está em aberto.

Aston Martin: O contrato de Fernando Alonso com a Aston Martin termina no final de 2024. Lance Stroll, filho do proprietário Lawrence Stroll, também tem um contrato que vai até lá e provavelmente está menos preocupado.

McLaren: Lando Norris está vinculado à McLaren até ao final de 2026 porque prolongou recentemente o seu contrato mais cedo. Oscar Piastri prolongou o seu contrato até ao final de 2026, depois de uma época de estreia impressionante.

Alpine F 1: Na Alpine F1, os contratos de Esteban Ocon e Pierre Gasly também expiram no final de 2024, depois de ambos não terem tido um desempenho consistente em 2023.

Haas: Na Haas, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen prolongaram os seus contratos até ao final de 2024, mas poderá haver mudanças, especialmente para Magnussen. O chefe de equipa Günther Steiner já foi demitido.

Stake F1 Team Sauber: Guanyu Zhou prorrogou o seu contrato até ao final de 2024, tal como Valtteri Bottas, embora não seja claro quem pode exercer uma alegada opção por mais uma época, equipa ou piloto.

Visa Cash App RB Formula 1 Team: Daniel Ricciardo e o seu companheiro de equipa Yuki Tsunoda têm contrato até ao final de 2024 e ambos estão interessados no cockpit de Perez na Red Bull. Mas ambos têm de cumprir o contrato.

Na Williams, Alex Albon prolongou o seu contrato até ao final de 2024 e é procurado após boas prestações. Logan Sargeant está livre após a temporada, já que seu contrato foi prorrogado por apenas um ano no final de 2023. Com 20 pilotos e 14 contratos a expirar, a "Silly Season" de 2024 poderá fazer jus ao seu nome.