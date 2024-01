Häkkinen : Mercedes est l'équipe de Lewis Hamilton

Et qui peut défier le champion du monde Max Verstappen ? "J'attends beaucoup de McLaren. Après un début de saison catastrophique l'année dernière, ils se sont très bien développés et surtout de manière constante. Avec Lando Norris et Oscar Piastri, ils ont sans doute la paire de pilotes la plus forte avec Ferrari", a déclaré l'ex-champion Mika Häkkinen au Bild.

Tous deux ont le potentiel pour devenir champions du monde, a souligné le Finlandais : "Piastri met la pression sur Norris. Et Verstappen le ressentira aussi cette année".

En revanche, Häkkinen pense que Mercedes se trouve à la croisée des chemins. "Un point d'interrogation plus grand que jamais depuis longtemps plane au-dessus de l'équipe. Après une décennie de succès, les deux dernières saisons ne sont pas passées sans laisser de traces sur les responsables et les collaborateurs. Et c'est bien ainsi ! Il faut maintenant être en colère. Il faut maintenant retrouver cette volonté inconditionnelle de gagner. L'équipe doit redevenir une équipe, développer cette compréhension aveugle. C'est ce qui manque actuellement".

Mais Häkkinen souligne aussi que c'est toujours l'équipe de Lewis Hamilton. Même si George Russell entame sa troisième saison en tant que pilote Mercedes, Häkkinen affirme "qu'il est clair que c'est l'équipe de Lewis. Il y court depuis 2013, il travaille avec beaucoup d'ingénieurs et de mécaniciens depuis des années. Il n'y a pas besoin d'une analyse de dix minutes de sa part pour expliquer le problème. Ce sont des petits détails comme ceux-là qui, en Formule 1, déterminent au final si tu es en pole position ou non".