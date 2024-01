Häkkinen: la Mercedes è la squadra di Lewis Hamilton

E chi può sfidare il campione del mondo Max Verstappen? "Mi aspetto molto dalla McLaren. Dopo un inizio di stagione disastroso l'anno scorso, si sono sviluppati molto bene e, soprattutto, in modo coerente. Con Lando Norris e Oscar Piastri, hanno probabilmente la coppia di piloti più forte dopo la Ferrari", ha dichiarato l'ex campione Mika Häkkinen alla Bild.

Entrambi hanno il potenziale per diventare campioni del mondo, ha sottolineato il finlandese: "Piastri sta mettendo pressione a Norris. E anche Verstappen lo sentirà quest'anno".

La Mercedes, invece, è a un bivio, secondo Häkkinen. "Il punto interrogativo sulla squadra è più grande di quanto non lo sia stato per molto tempo. Dopo un decennio di successi, le ultime due stagioni hanno lasciato il segno sui responsabili e sui dipendenti. Ed è una cosa positiva! Ora bisogna essere arrabbiati. Bisogna sviluppare quella volontà incondizionata di tornare a vincere. La squadra deve tornare a essere una squadra, deve sviluppare questa intesa cieca. Al momento questo manca".

Tuttavia, Häkkinen sottolinea anche che la squadra è ancora quella di Lewis Hamilton. Anche se George Russell sta entrando nella sua terza stagione come pilota Mercedes, Häkkinen afferma che "è chiaro che è la squadra di Lewis. Lui guida lì dal 2013 e lavora da anni con molti degli ingegneri e dei meccanici. Non c'è bisogno di un'analisi di dieci minuti da parte sua per spiegare il problema. In Formula 1, piccole cose come questa decidono in ultima analisi se sei in pole position o meno".