Häkkinen: A Mercedes é a equipa de Lewis Hamilton

Os carros serão apresentados em fevereiro e os testes de condução terão lugar no Bahrain antes do início da nova temporada de Fórmula 1 no mesmo local, no início de março. Será que a Red Bull Racing vai voltar a dominar?

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

E quem poderá desafiar o campeão do mundo Max Verstappen? "Espero muito da McLaren. Depois de um início de temporada desastroso no ano passado, eles se desenvolveram muito bem e, acima de tudo, de forma consistente. Com Lando Norris e Oscar Piastri, eles provavelmente têm a dupla de pilotos mais forte depois da Ferrari", disse o ex-campeão Mika Häkkinen ao Bild.

Ambos têm potencial para se tornarem campeões do mundo, sublinhou o finlandês: "Piastri está a colocar pressão sobre Norris. E Verstappen também vai sentir isso este ano".

A Mercedes, por outro lado, está numa encruzilhada, acredita Häkkinen. "Há um ponto de interrogação maior sobre a equipa do que há muito tempo. Após uma década de sucesso, as duas últimas épocas deixaram a sua marca na equipa e nos seus empregados. E isso é bom! É preciso estar zangado agora. É preciso desenvolver essa vontade incondicional de voltar a ganhar. A equipa tem de voltar a ser uma equipa, desenvolver esta compreensão cega. É o que falta atualmente".

No entanto, Häkkinen também sublinha que a equipa continua a ser de Lewis Hamilton. Apesar de George Russell estar a entrar na sua terceira época como piloto da Mercedes, Häkkinen diz que "é claro que é a equipa do Lewis. Ele está a pilotar lá desde 2013 e trabalhou com muitos dos engenheiros e mecânicos durante anos. Não é preciso uma análise de dez minutos dele para explicar o problema. Na Fórmula 1, pequenas coisas como esta acabam por decidir se estamos na pole position ou não".