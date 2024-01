Crawford : Marko est parfois trop brutalement honnête

En 2020, Jak Crawford a rejoint le Red Bull Junior Team alors qu'il n'avait que 14 ans. Depuis, il est passé en quatre ans par la Formule 4, l'Euroformula Open, la Formule 3 et la Formule 2.

En 2023, il s'est lancé dans la Formule 1 avec Hitech GP. Mais en novembre, il a décidé de quitter le Red Bull Junior Team. "On pourrait argumenter que les débuts en F3 et en F2 ont eu lieu un an trop tôt", a-t-on expliqué du côté de la direction.

Crawford reconnaît que la pression n'était pas sans conséquence. "Je pense que le plus difficile, c'est la pression et les attentes que l'on a envers vous", a déclaré Crawford lors d'un entretien avec Racer.

Celui qui joue un rôle important dans le programme junior est le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko. "Il place beaucoup de confiance dans ses pilotes, mais il attend aussi beaucoup. Et si vous n'êtes pas directement dans le paddock de la F2 et que vous ne savez pas ce qui se passe, il peut parfois être difficile d'évaluer les performances de l'équipe ou du pilote et ce genre de choses", a déclaré Crawford.

"Cela peut donc parfois jouer un rôle dans la façon dont il voit les choses. Mais la dernière chose que vous voulez, c'est passer un mauvais week-end et recevoir un appel d'Helmut vous demandant de le rencontrer", a déclaré Crawford. Car Marko peut parfois être "brutalement honnête", a déclaré Crawford.

"Il est très occupé, donc tu dois l'attendre. Et puis vous êtes assis là et il s'approche simplement de vous et vous dit d'une voix très grave : 'Alors...' ! Puis il demande : 'Que s'est-il passé ? Et ses conversations sont très courtes, très directes sur l'essentiel", explique Crawford.

"Parfois, il est brutalement honnête. C'est la bonne façon de le dire. Parfois, il peut aussi être trop brutalement honnête, ce qui peut parfois être injuste, si vous voulez, mais ce n'est pas grave. Pour moi, c'était très, très court, et très à propos", a déclaré Crawford.