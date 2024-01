Top talent Crawford: Marko a volte troppo brutalmente onesto

Jak Crawford è stato supportato dal Red Bull Junior Team dal 2020 alla fine del 2023, ma anche messo alla prova. Non è stato sempre facile, come rivela il 18enne.

Jak Crawford è entrato a far parte del Red Bull Junior Team nel 2020, quando aveva solo 14 anni. Da allora, è passato dalla Formula 4, dall'Euroformula Open e dalla Formula 3 alla Formula 2 in quattro anni.

Nel 2023 ha partecipato alla sottostruttura diretta alla Formula 1 con Hitech GP. A novembre, tuttavia, ha deciso di lasciare il Red Bull Junior Team. "Si potrebbe sostenere che i debutti in F3 e F2 siano avvenuti con un anno di anticipo", ha dichiarato la dirigenza.

Crawford ammette che la pressione non è stata priva di sfide. "Credo che la cosa più difficile sia la pressione e le aspettative che vengono riposte su di te", ha detto Crawford in un'intervista a Racer.

Una persona che svolge un ruolo importante nel programma junior è il consulente motoristico della Red Bull Helmut Marko. "Ripone molta fiducia nei suoi piloti, ma si aspetta anche molto. E quando non si è seduti proprio nel paddock della F2 e si sa cosa sta succedendo, a volte può essere difficile giudicare le prestazioni della squadra o del pilota e cose del genere", ha detto Crawford.

"Quindi, a volte, questo può giocare un ruolo nel suo modo di vedere le cose. Ma l'ultima cosa che vuoi è avere un weekend negativo e ricevere una telefonata da Helmut che ti dice di incontrarlo", ha detto Crawford. Questo perché Marko può essere "brutalmente onesto" a volte, ha detto Crawford.

"È molto impegnato, quindi bisogna aspettarlo. Poi ti siedi e lui ti viene incontro e ti dice a voce bassissima: 'Allora...'! Poi chiede: "Che cosa è successo? E le sue conversazioni sono molto brevi, molto dirette al punto", dice Crawford.

"A volte è brutalmente onesto. È il modo giusto per dirlo. A volte può essere troppo brutalmente onesto, il che può essere ingiusto, se volete, ma non è una cosa negativa. Per me è stato molto, molto breve e molto diretto", ha detto Crawford.