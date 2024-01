Talento de topo Crawford: Marko por vezes demasiado honesto

Jak Crawford juntou-se à Red Bull Junior Team em 2020, quando tinha apenas 14 anos de idade. Desde então, passou pela Fórmula 4, Euroformula Open e Fórmula 3 para a Fórmula 2 em quatro anos.

Competiu na subestrutura direta para a Fórmula 1 com a Hitech GP em 2023. No entanto, em novembro, decidiu deixar a Red Bull Junior Team. "Pode-se argumentar que as estreias na F3 e na F2 chegaram um ano antes do previsto", disse a direção.

Crawford admite que a pressão não foi isenta de desafios. "Penso que o mais difícil é a pressão e as expectativas que nos são colocadas", disse Crawford numa entrevista à Racer.

Uma pessoa que desempenha um papel importante no programa júnior é o consultor de desportos motorizados da Red Bull, Helmut Marko. "Ele deposita muita confiança nos seus pilotos, mas também espera muito. E quando não se está sentado no paddock da F2 e se sabe o que se passa, por vezes pode ser difícil avaliar o desempenho da equipa ou do piloto e coisas do género", disse Crawford.

"Por isso, por vezes, isso pode ter um papel na forma como ele vê as coisas. Mas a última coisa que se quer é ter um mau fim de semana e receber uma chamada do Helmut a dizer para nos encontrarmos com ele", disse Crawford. Isto porque Marko pode ser "brutalmente honesto" por vezes, diz Crawford.

"Ele está muito ocupado, por isso temos de esperar por ele. E depois estamos lá sentados e ele aproxima-se de nós e diz em voz baixa: 'Então...'! Depois pergunta: 'O que é que aconteceu? E as conversas dele são muito curtas, muito directas ao assunto", diz Crawford.

"Por vezes, ele é brutalmente honesto. É a forma correcta de o dizer. Por vezes, pode ser demasiado brutalmente honesto, o que pode ser injusto, se quisermos, mas isso não é mau. Para mim, foi muito, muito curto e muito direto", disse Crawford.