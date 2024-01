O que é que a Ferrari pode fazer? Gené dá a entender melhorias

Quando se pergunta sobre os adversários da Red Bull Racing e de Max Verstappen, o nome Ferrari surge sempre. Os vermelhos podem ter uma palavra a dizer no título de 2024? Os Tifosi anseiam por um título; afinal, a última coroa de pilotos foi conquistada em 2007.

"É difícil, porque a Red Bull tinha uma vantagem muito grande no ano passado e eles dizem que o carro deles é melhor este ano. Eles são obviamente os favoritos", admitiu Marc Gené, embaixador da Ferrari.

"Lutar com eles pelo campeonato é um pouco otimista, mas dar mais um passo em frente para poder lutar mais com eles? Sim", disse ele.

Gené continuou: "Tudo o que podemos dizer é o que o simulador nos diz e o que os pilotos sentem no simulador. E isso dá-nos uma sensação melhor".

A pista é, obviamente, a medida de todas as coisas - o juiz final, disse o piloto de 49 anos. "Mas é verdade que há um ano, nesta altura, não estávamos completamente convencidos com o carro, com o que o simulador nos dizia. E este ano as sensações são completamente diferentes. Mas ainda temos de esperar para ver o carro na pista", acrescentou.

Espera-se que o carro de corrida de 2024 de Charles Leclerc e Carlos Sainz, projeto número 676, designação oficial do veículo ainda desconhecida, traga uma mudança para melhor. Afinal, o modelo SF-23 desiludiu: apenas uma vitória, de Sainz, em Singapura.

O novo piloto será apresentado no circuito de Fiorano, casa da Ferrari, a 13 de fevereiro, após o que os italianos realizarão um primeiro teste funcional e um dos dois dias de filmagem permitidos.