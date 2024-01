Lewis Hamilton : plus heureux avec son amour-haine

Lewis Hamilton court en Formule 1 depuis 2007. Une question intéressante à ce sujet : quelle est la plus grande différence entre aujourd'hui et cette époque ?

Lewis Hamilton court en Formule 1 depuis 2007. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, et pas seulement d'un point de vue sportif. Le Britannique a tout de même remporté sept titres de champion du monde, comme la légende Michael Schumacher, ainsi que 103 victoires en course. Ce qui fait de lui, d'un point de vue statistique, le pilote de course le plus performant de l'histoire.

Mais l'homme Lewis Hamilton a lui aussi changé au cours de toutes ces années. Lorsque "Formule1" lui demande quelle est la plus grande différence entre aujourd'hui et hier, Hamilton répond en riant : "Au moins 16 ans. En 2007, je n'avais que 22 ans, j'étais encore un enfant sentimental. Je ne connaissais pas encore grand chose du monde, j'avais tout au plus un peu voyagé".

"Tu es encore en train de découvrir qui tu es et qui tu veux être. Aujourd'hui, je sais ce que je veux dans la vie. En tout cas, je suis une personne bien plus heureuse qu'à l'époque", a ajouté Hamilton.

En 2024, Hamilton disputera sa 18e saison en Formule 1. Son contrat court encore jusqu'à fin 2025, il n'en a donc toujours pas assez - ce qui le surprend.

"Je n'aurais jamais pensé qu'après une si longue période en Formule 1, je ressentirais toujours le même amour pour ce sport. C'est une relation d'amour-haine, parfois on l'aime plus, parfois moins. Je pense qu'il arrivera un moment où l'on en aura assez. Mais l'amour est toujours là", a-t-il déclaré.

