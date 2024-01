Lewis Hamilton: più felice del suo rapporto di amore-odio

Lewis Hamilton guida in Formula 1 dal 2007 e in questo lasso di tempo sono successe molte cose, non solo dal punto di vista sportivo. Dopo tutto, come la leggenda Michael Schumacher, il britannico ha conquistato sette titoli mondiali e 103 vittorie in gara. Statisticamente parlando, questo lo rende il pilota più vincente della storia.

Ma anche l'uomo Lewis Hamilton è cambiato nel corso degli anni. Alla domanda di "Formule1" su quale sia la maggiore differenza tra oggi e allora, Hamilton ha risposto ridendo: "Almeno 16 anni. Nel 2007 avevo solo 22 anni, ero ancora un bambino sentimentale. Non conoscevo ancora molto del mondo, al massimo avevo viaggiato un po'".

"Stai ancora scoprendo chi sei e chi vuoi essere. Oggi so cosa voglio nella vita. Sono sicuramente una persona molto più felice di allora", afferma Hamilton.

Hamilton disputerà la sua 18a stagione in Formula 1 nel 2024. Il suo contratto dura fino alla fine del 2025, quindi non ne ha ancora abbastanza, il che lo sorprende.

"Non avrei mai pensato di provare ancora lo stesso amore per questo sport dopo un periodo così lungo in Formula 1. È un rapporto di amore-odio. È un rapporto di amore-odio, a volte ti piace di più, a volte di meno. Penso che arriverà un momento in cui ne avrai abbastanza. Ma l'amore c'è ancora", ha detto.

