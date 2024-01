Lewis Hamilton: mais feliz com a sua relação amor-ódio

Lewis Hamilton pilota na Fórmula 1 desde 2007 e muita coisa aconteceu nesse período, e não apenas do ponto de vista desportivo. Afinal, tal como a lenda Michael Schumacher, o britânico já conquistou sete títulos de campeão mundial e 103 vitórias em corridas. Em termos estatísticos, isto faz dele o piloto de corridas mais bem sucedido da história.

Mas Lewis Hamilton, o homem, também mudou ao longo dos anos. Quando questionado pelo "Formule1" sobre qual a maior diferença entre o presente e o passado, Hamilton riu-se: "Pelo menos 16 anos. Em 2007 eu tinha apenas 22 anos, ainda era uma criança sentimental. Ainda não sabia muito sobre o mundo, no máximo tinha viajado um pouco".

"Ainda se está a descobrir quem se é e quem se quer ser. Hoje sei o que quero na vida. Sou definitivamente uma pessoa muito mais feliz do que era na altura", diz Hamilton.

Hamilton vai disputar a sua 18ª época na Fórmula 1 em 2024. O seu contrato vai até ao final de 2025, pelo que ainda não teve o suficiente - o que o surpreende.

"Nunca pensei que continuaria a sentir o mesmo amor pelo desporto depois de tanto tempo na Fórmula 1. É uma relação de amor e ódio, às vezes gosta-se mais, outras vezes menos. Acho que há-de chegar uma altura em que nos fartamos. Mas o amor ainda está lá", disse ele.

Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas