Lando Norris: Por qué sigue siendo leal a McLaren

Lando Norris quiere ser campeón del mundo y sigue apostando por McLaren. No se trata sólo de las exigencias deportivas, como explica el británico.

Lando Norris se ha decidido por una prórroga anticipada de su contrato con McLaren. Sin duda, el británico ha sorprendido a algunos observadores con esta decisión. Pero para él era lógico quedarse en McLaren y no pasarse, por ejemplo, a Red Bull Racing.

"Si tenemos en cuenta que estamos hablando del coche más competitivo y exitoso de la historia de la Fórmula 1 a lo largo de una temporada -y creo que también hay que incluir al piloto-, fue bastante impresionante lo cerca que estuvimos del inicio de la temporada [2023] en ciertos momentos", dijo Norris en una entrevista con Sky Sports News.

"El hecho de que ahora seamos probablemente el equipo más cercano al coche más exitoso de la historia de la Fórmula 1 me ha demostrado a mí y a todos en McLaren que tenemos lo que se necesita para desafiarles", dijo Norris. Efectivamente, el McLaren fue capaz de plantar cara a Verstappen y RBR hacia el final de la temporada.

Las victorias y los títulos con McLaren son lo que mueve a Norris. "Es por eso que quiero escribir mi propio capítulo y mi propia historia con McLaren y darle la vuelta al equipo y ser parte de ese viaje", dijo Norris.

Norris continuó: "Por supuesto que siempre hay interés y en el fondo de mi mente siempre está la pregunta de qué pasaría si me fuera a otro lugar y lo que podría lograr, pero estoy contento con donde estoy".

Este factor de bienestar no debe subestimarse en una persecución exitosa del título. "Me siento cómodo y creo que para ganar un campeonato del mundo tienes que estar contento y cómodo donde estás y no creo que puedas conseguirlo si de repente te vas a otro equipo y te das cuenta de ello en un año. Por eso creo que es mejor [quedarse donde está]".