Lando Norris : Voilà pourquoi il reste fidèle à McLaren

Lando Norris a décidé de prolonger prématurément son contrat avec McLaren. Le Britannique a sans aucun doute surpris certains observateurs. Mais pour lui, il était logique de rester chez McLaren et de ne pas aller chez Red Bull Racing, par exemple.

"Si l'on considère que nous parlons de la voiture la plus compétitive et la plus performante de l'histoire de la Formule 1 sur une saison - et je pense qu'il faut aussi prendre en compte le pilote -, il était assez impressionnant de voir à quel point nous étions proches du début de la saison [2023] à certains endroits", a déclaré Norris dans une interview accordée à Sky Sports News.

"Le fait que nous soyons maintenant probablement l'équipe la plus proche de la voiture la plus réussie de tous les temps en Formule 1 m'a fait comprendre, ainsi qu'à tout le monde chez McLaren, que nous avions les moyens de les défier", a ajouté Norris. En effet, la McLaren a pu tenir tête à Verstappen et RBR vers la fin de la saison.

Les victoires et les titres avec McLaren sont ce qui motive Norris. "C'est pourquoi je veux écrire mon propre chapitre et ma propre histoire avec McLaren, transformer l'équipe et faire partie de ce voyage", a déclaré Norris.

Norris poursuit : "Bien sûr, il y a toujours de l'intérêt et j'ai toujours en tête la question de savoir ce qui se passerait si j'allais ailleurs et ce que je pourrais accomplir, mais je suis heureux là où je suis".

Ce facteur de bien-être n'est pas à sous-estimer dans une course au titre réussie. "Je me sens bien, et je pense que pour gagner un championnat du monde, il faut être heureux et se sentir bien là où l'on est, et je ne pense pas que l'on puisse y parvenir en changeant soudainement d'équipe et en découvrant cela en l'espace d'un an. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable [de rester là où il est]".