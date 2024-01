Lando Norris: perché rimane fedele alla McLaren

Lando Norris vuole diventare campione del mondo e continua a sostenere la McLaren. Non si tratta solo di requisiti sportivi, come spiega il britannico.

Lando Norris ha deciso di prolungare anticipatamente il contratto con la McLaren. Il britannico ha indubbiamente sorpreso alcuni osservatori con questa decisione. Ma per lui era logico rimanere con la McLaren e non passare alla Red Bull Racing, ad esempio.

"Se si considera che stiamo parlando della vettura più competitiva e di successo nella storia della Formula 1 nell'arco di una stagione - e penso che si debba includere anche il pilota - è stato piuttosto impressionante quanto ci siamo avvicinati all'inizio della stagione [2023] in certi momenti", ha detto Norris in un'intervista a Sky Sports News.

"Il fatto che ora siamo probabilmente la squadra più vicina alla vettura di maggior successo di sempre in Formula 1 ha dimostrato a me e a tutti in McLaren che abbiamo le carte in regola per sfidarli", ha detto Norris. In effetti, la McLaren è stata in grado di tenere testa a Verstappen e alla RBR verso la fine della stagione.

Le vittorie e i titoli con la McLaren sono ciò che spinge Norris. "È per questo che voglio scrivere il mio capitolo e la mia storia con la McLaren e dare una svolta alla squadra e far parte di quel viaggio", ha detto Norris.

Norris ha continuato: "Naturalmente c'è sempre interesse e in fondo alla mia mente c'è sempre la domanda di cosa succederebbe se andassi da un'altra parte e cosa potrei ottenere, ma sono felice di dove sono".

Questo fattore di benessere non deve essere sottovalutato in una rincorsa al titolo. "Mi sento a mio agio e penso che per vincere un campionato del mondo si debba essere felici e a proprio agio dove ci si trova e non credo che si possa ottenere questo risultato se si passa improvvisamente a un'altra squadra e lo si scopre nel giro di un anno. Ecco perché penso che sia meglio [rimanere dov'è]".