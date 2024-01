Lando Norris: Porque é que continua fiel à McLaren

Lando Norris quer ser campeão do mundo e continua a apoiar a McLaren. Não se trata apenas de requisitos desportivos, como explica o britânico.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Lando Norris decidiu prolongar antecipadamente o seu contrato com a McLaren. O britânico surpreendeu, sem dúvida, alguns observadores com esta decisão. Mas, para ele, era lógico ficar na McLaren e não mudar para a Red Bull Racing, por exemplo.

"Quando se considera que estamos a falar do carro mais competitivo e bem-sucedido da história da Fórmula 1 ao longo de uma temporada - e acho que se deve incluir o piloto também - foi impressionante o quão perto chegámos do início da temporada [2023] em certos pontos", disse Norris numa entrevista à Sky Sports News.

"O facto de sermos agora provavelmente a equipa mais próxima do carro mais bem sucedido de sempre na Fórmula 1 mostrou-me a mim e a todos na McLaren que temos o que é preciso para os desafiar", disse Norris. De facto, a McLaren foi capaz de fazer frente a Verstappen e à RBR no final da época.

Vitórias e títulos com a McLaren são o que move Norris. "É por isso que quero escrever o meu próprio capítulo e a minha própria história com a McLaren, dar a volta à equipa e fazer parte dessa jornada", disse Norris.

Norris continuou: "Claro que há sempre interesse e no fundo da minha mente há sempre a questão do que aconteceria se eu fosse para outro lugar e o que eu poderia alcançar, mas estou feliz com onde estou."

Este fator de bem-estar não deve ser subestimado numa perseguição bem sucedida ao título. "Sinto-me confortável e penso que para ganhar um campeonato do mundo temos de estar felizes e confortáveis onde estamos e não creio que consigamos isso se mudarmos de repente para outra equipa e descobrirmos isso no espaço de um ano. É por isso que acho que é melhor [ficar onde está]."