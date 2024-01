Visa Cash App RB : les grandes orientations sont fixées !

Visa Cash App RB se réorganise au niveau du personnel. L'écurie, anciennement connue sous le nom d'AlphaTauri, a confirmé l'arrivée d'Alan Permane.

Il assume avec effet immédiat le rôle de directeur de course et rend compte au nouveau chef d'équipe Laurent Mekies. "Après quelques mois d'absence, c'est formidable de revenir à la course avec l'équipe Visa Cash App RB", a déclaré Permane, qui avait été licencié de son poste de directeur sportif d'Alpine au milieu de la saison dernière.

"De par ma longue expérience, je sais à quel point les gens de cette équipe de course sont professionnels, engagés et compétitifs, et j'ai hâte de voir où cet esprit peut mener l'équipe à l'avenir", a ajouté Permane.

Tim Goss, qui a récemment occupé le poste de directeur technique de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), assumera en outre la nouvelle fonction de "Chief Technical Officer" (directeur technique) en octobre.

"Je suis ravi de travailler au début de la nouvelle ère de Visa Cash App RB", a déclaré eGoss. "Je me réjouis de travailler avec le chef d'équipe Laurent Mekies et avec le chef technique Jody Egginton. C'est une équipe qui a beaucoup de fierté et d'héritage et qui compte déjà des personnes exceptionnelles. Un défi passionnant nous attend, mais je pense que l'équipe est bien armée pour le relever".

Le troisième recrutement concerne Guillaume Cattelani, qui rejoint l'équipe en provenance de Red Bull Racing en tant que directeur technique adjoint, sous la responsabilité du directeur technique Jody Egginton.

"C'est fantastique d'avoir l'opportunité d'amener l'équipe au prochain niveau de compétitivité", a déclaré Cattelani. "J'ai hâte de travailler avec Jody et tous les autres membres de l'équipe technique pour faire progresser l'équipe et nous amener au sommet de la grille de départ".

Le PDG Peter Bayer a déclaré : "Ces nominations représentent un grand pas en avant. Les nominations de Guillaume et d'Alan vont accroître les capacités de conception et de développement de nos voitures, ainsi que les performances sur la piste. Avec l'arrivée de Tim en octobre, nous aurons alors mis en place les éléments clés d'une structure qui nous mènera vers la prochaine phase de notre voyage et assurera le succès à long terme de l'équipe".