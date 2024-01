App Visa Cash RB: decisioni importanti corrette!

Visa Cash App RB sta riorganizzando il proprio personale. La squadra corse, precedentemente nota come AlphaTauri, ha confermato la nomina di Alan Permane.

Egli assumerà il ruolo di Direttore di gara con effetto immediato e riferirà al nuovo Team Principal Laurent Mekies. "Dopo alcuni mesi di assenza, è fantastico tornare a correre con il team Visa Cash App RB", ha dichiarato Permane, che era stato licenziato come direttore sportivo di Alpine a metà della scorsa stagione.

"Grazie alla mia esperienza, conosco la professionalità, la dedizione e la competitività delle persone che fanno parte di questo team e non vedo l'ora di vedere dove questo spirito potrà portare la squadra in futuro", ha aggiunto Permane.

Tim Goss, che di recente è stato Direttore Tecnico della FIA, assumerà anche il nuovo ruolo di Direttore Tecnico in ottobre.

"Sono lieto di entrare a far parte di Visa Cash App RB all'inizio di questa nuova era", ha dichiarato eGoss. "Non vedo l'ora di lavorare con il Team Principal Laurent Mekies e il Chief Technical Officer Jody Egginton. È una squadra con un grande orgoglio e una grande tradizione, in cui lavorano già persone eccezionali. Ci aspetta una sfida entusiasmante, ma credo che la squadra sia ben attrezzata per affrontarla".

La terza nomina è quella di Guillaume Cattelani, che si unisce alla squadra dalla Red Bull Racing come Vice Direttore Tecnico, alle dipendenze del Direttore Tecnico Jody Egginton.

"È fantastico avere l'opportunità di portare la squadra al prossimo livello di competitività", ha dichiarato Cattelani. "Non vedo l'ora di lavorare con Jody e tutti gli altri membri del team tecnico per far progredire la squadra e portarla in prima fila".

L'amministratore delegato Peter Bayer ha dichiarato: "Queste nomine rappresentano un grande passo avanti. La nomina di Guillaume e Alan migliorerà le capacità di progettazione e sviluppo delle nostre vetture e le prestazioni in pista. Con l'arrivo di Tim in ottobre, avremo messo in atto gli elementi chiave di una struttura che ci accompagnerà nella prossima fase del nostro percorso e garantirà il successo a lungo termine della squadra".