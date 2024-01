Visa Cash App RB: Decisões importantes corrigidas!

A Visa Cash App RB está a reorganizar o seu pessoal. A equipa de corrida, anteriormente conhecida como AlphaTauri, confirmou a nomeação de Alan Permane.

Permane assumirá o cargo de Diretor de Corrida com efeito imediato e responderá perante o novo Chefe de Equipa Laurent Mekies. "Após alguns meses de ausência, é ótimo regressar às corridas com a equipa Visa Cash App RB", afirmou Permane, que foi despedido do cargo de diretor desportivo da Alpine a meio da época passada.

"Com anos de experiência, sei como as pessoas desta equipa de corrida são profissionais, dedicadas e competitivas e estou ansioso por ver até onde esse espírito pode levar a equipa no futuro", afirmou Permane.

Tim Goss, que mais recentemente desempenhou o cargo de Diretor Técnico da FIA, assumirá também o novo cargo de Diretor Técnico em outubro.

"Estou muito satisfeito por me juntar à Visa Cash App RB no início desta nova era", afirma eGoss. "Estou ansioso por trabalhar com o Chefe de Equipa Laurent Mekies e o Diretor Técnico Jody Egginton. É uma equipa com grande orgulho e herança, com algumas pessoas excepcionais a trabalhar nela. É um desafio emocionante, mas penso que a equipa está bem equipada para o enfrentar".

A terceira nomeação é a de Guillaume Cattelani, que se junta à equipa vindo da Red Bull Racing como Diretor Técnico Adjunto, reportando ao Diretor Técnico Jody Egginton.

"É fantástico ter a oportunidade de levar a equipa para o próximo nível de competitividade", disse Cattelani. "Estou ansioso por trabalhar com o Jody e com todos os outros membros da equipa técnica para levar a equipa para a frente e levar-nos para a frente da grelha."

O Diretor Executivo Peter Bayer afirmou: "Estas nomeações são um grande passo em frente. A nomeação de Guillaume e Alan irá melhorar as capacidades de conceção e desenvolvimento dos nossos carros, bem como o desempenho em pista. Com a chegada do Tim em outubro, teremos então implementado os elementos-chave de uma estrutura que nos levará à próxima fase da nossa jornada e garantirá o sucesso a longo prazo da equipa".