La domination de Max Verstappen : Combien de temps cela va-t-il durer ?

Max Verstappen a nettement dominé la Formule 1 au cours des deux dernières années. Maintenant, ce n'est pas comme si la classe reine du sport automobile ne connaissait pas cela, les phases de domination ont toujours existé.

Toutefois, le public a changé ces dernières années, notamment grâce au documentaire de Netflix "Drive to Survive". On peut donc tout à fait se demander combien de temps la Formule 1 pourra supporter une telle domination.

La légende Gerhard Berger a un avis bien tranché sur la question. Car on avait déjà dit du temps de Michael Schumacher que cela ne pourrait pas durer longtemps. "Une telle domination suscite toutefois un certain enthousiasme, même chez moi", a souligné Berger auprès d'auto motor und sport : "Tu es alors simplement captivé par la perfection".

Le fait que le pilote ne commette à nouveau aucune erreur, que l'équipe réalise à nouveau chaque arrêt au stand en un temps record, que la voiture ne s'arrête à nouveau pas et que le moteur tienne à nouveau, explique Berger, "cela exerce déjà une fascination et on veut simplement savoir si ce sera à nouveau le cas la prochaine fois".

Il n'est même pas dit que Verstappen restera aussi dominant en 2024. "En Formule 1, tout se passe toujours différemment de ce que l'on pense", explique Berger.

Il admet toutefois que la barre est placée très haut. "Si Red Bull maintient sa troupe à ce niveau, il sera difficile de les rattraper. Cela ne peut fonctionner que si les autres prennent des mesures radicales. C'est Ferrari qui a le plus confiance en elle. Ils ont été meilleurs en deuxième partie de saison que ce que les résultats ont montré. Il ne faut jamais sous-estimer Mercedes et Hamilton, et McLaren fait aussi un très bon travail".