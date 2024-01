Il dominio di Max Verstappen: Quanto durerà?

Max Verstappen ha chiaramente dominato la Formula 1 negli ultimi due anni. Non è che la classe regina dell'automobilismo non abbia familiarità con questo fenomeno: ci sono sempre state fasi di dominio.

Tuttavia, negli ultimi anni il pubblico è cambiato, anche grazie al documentario di Netflix "Drive to Survive". Ciò solleva la questione di quanto a lungo la Formula 1 possa sostenere un tale dominio.

La leggenda Gerhard Berger ha un'opinione chiara al riguardo. Anche ai tempi di Michael Schumacher si diceva che non sarebbe potuto andare avanti a lungo. "Ma un tale dominio suscita anche un certo entusiasmo, persino in me", ha sottolineato Berger ad Auto Motor und Sport: "In quel caso si viene semplicemente catturati dalla perfezione".

Il fatto che il pilota non commetta più errori, che il team completi ancora una volta ogni pit stop nel miglior tempo possibile, che l'auto non vada di nuovo in panne e il motore si fermi di nuovo, dice Berger, "è affascinante e si vuole solo sapere se sarà così anche la prossima volta".

Non è nemmeno certo che Verstappen rimarrà così dominante nel 2024. "In Formula 1 le cose vanno sempre diversamente da come si pensa", dice Berger.

Tuttavia, ammette che l'asticella è molto alta. "Se la Red Bull mantiene la sua squadra così unita, sarà difficile raggiungerla. Può funzionare solo se gli altri compiono passi radicali. Ho ancora molta fiducia nella Ferrari. Nella seconda parte della stagione sono stati più bravi di quanto non dicano i risultati. Non bisogna mai sottovalutare la Mercedes e Hamilton, e anche la McLaren sta facendo un ottimo lavoro".