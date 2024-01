Krack : "Sebastian Vettel était en fin de carrière".

Il est indéniable que Fernando Alonso a joué un rôle important dans la forte saison d'Aston Martin. Sur le plan sportif, bien sûr, puisque l'Espagnol a marqué 206 points pour l'écurie.

Mais Alonso a également apporté des améliorations du point de vue de l'état d'esprit : "Nous avions un pilote dont on aurait pu penser qu'il s'agissait de sa première saison", a déclaré Krack à "Speedcafe" : "Il était plein d'énergie et ne nous a pas seulement poussés, il s'est aussi poussé lui-même".

Alonso a "vraiment montré l'exemple" et était "le premier au bureau", selon Krack : "Quand on arrivait le matin, il était déjà assis là et disait [en plaisantant] : "Bonjour tout le monde"".

En fin de compte, il ne s'agissait certes pas seulement d'Alonso, d'autres ont également eu leur part dans le redressement. "Mais nous nous sommes beaucoup, beaucoup plus améliorés que nous ne l'aurions fait sans lui", affirme Krack.

Krack sait aussi que ce qu'Alonso a tiré de la voiture était le maximum dans de nombreuses courses. "Nous en sommes conscients. Quand vous avez ce haut niveau de pilotage, cette grande motivation et cette pression, et quand vous voyez le record qu'il a établi lors de la troisième séance de qualification en amenant toujours la voiture à l'arrivée, vous ne vous posez pas la question : 'Est-ce que la voiture peut aller plus vite?'", poursuit Krack.

Krack a pris la défense du prédécesseur d'Alonso, Sebastian Vettel, tout en laissant entendre que la flamme de l'Allemand n'était plus aussi ardente que celle de l'Espagnol : "Sebastian était manifestement en fin de carrière. Il avait pris la décision d'arrêter. Pour Fernando, c'était une autre situation. Il voyait cela comme un autre défi", explique Krack.