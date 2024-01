Krack: "Sebastian Vettel era a fine carriera".

Non c'è dubbio che Fernando Alonso abbia svolto un ruolo fondamentale nella grande stagione di Aston Martin. In termini sportivi, naturalmente, visto che lo spagnolo ha totalizzato 206 punti per la squadra corse.

Ma Alonso ha portato anche miglioramenti in termini di mentalità: "Avevamo un pilota che si sarebbe detto in procinto di iniziare la sua prima stagione", ha detto Krack a "Speedcafe": "Era pieno di energia e non solo guidava noi, ma anche se stesso".

Alonso "ha davvero dato il buon esempio" ed è stato "il primo ad arrivare in ufficio", ha detto Krack: "Quando arrivavi al mattino, lui era già seduto lì e [scherzando] diceva: 'Buona giornata, ragazzi'".

La conclusione è che non si trattava solo di Alonso, ovviamente; anche altri hanno fatto la loro parte nella svolta. "Ma siamo migliorati molto, molto di più di quanto avremmo fatto senza di lui", dice Krack.

Krack sa anche che ciò che Alonso ha ottenuto dalla macchina è stato il massimo in molte gare. "Ne siamo consapevoli. Quando hai un livello di guida così alto, una motivazione così alta e una pressione così forte, e quando vedi il record che ha stabilito nella terza sessione di qualifiche portando sempre la macchina al traguardo, allora non ti poni la domanda: 'La macchina può andare più veloce?

Krack ha difeso il predecessore di Alonso, Sebastian Vettel, ma ha anche fatto sapere che il fuoco del tedesco non ardeva più come quello dello spagnolo: "Sebastian era ovviamente alla fine della sua carriera. Aveva deciso di ritirarsi. Per Fernando la situazione era diversa. La vedeva come un'altra sfida", dice Krack.