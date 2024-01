Krack: "Sebastian Vettel estava no fim da sua carreira"

Não há dúvida de que Fernando Alonso desempenhou um papel importante na forte temporada da Aston Martin. Em termos desportivos, claro, já que o espanhol marcou 206 pontos para a equipa de corridas.

Mas Alonso também trouxe melhorias em termos de mentalidade: "Tínhamos um piloto que se poderia pensar que estava prestes a iniciar a sua primeira época", disse Krack no "Speedcafe": "Estava cheio de energia e não só nos conduziu a nós, mas também a si próprio".

Alonso "deu realmente um bom exemplo" e foi "o primeiro a chegar ao escritório", disse Krack: "Quando chegávamos de manhã, ele já estava sentado e [brincando] dizia: 'Bom dia, pessoal'".

A conclusão é que não se tratou apenas de Alonso, é claro; outros também tiveram seu papel na reviravolta. "Mas melhorámos muito, muito mais do que teríamos melhorado sem ele", diz Krack.

Krack também sabe que o que Alonso conseguiu com o carro foi o máximo em muitas corridas. "Estamos cientes disso. Quando se tem este elevado nível de condução, esta elevada motivação e esta pressão, e quando se vê o recorde que ele estabeleceu na terceira sessão de qualificação, levando sempre o carro até ao fim, então não se coloca a questão: 'O carro pode ir mais depressa?

Krack defendeu o antecessor de Alonso, Sebastian Vettel, mas também deixou claro que o fogo do alemão já não ardia tanto como o do espanhol: "Sebastian estava obviamente no fim da sua carreira. É óbvio que o Sebastian estava no fim da carreira e tinha tomado a decisão de se retirar. Para Fernando, a situação era diferente. Ele viu-o como um novo desafio", diz Krack.