Wolff prévient chez Antonelli : "Il faut être prudent".

Il passe directement de la Formula Regional European Championship, qu'il a remportée cette saison, à la Formule 2, où il court pour Prema Powerteam.

Né en 2006 à Bologne, en Italie, Kimi a été admis dans le programme junior en avril 2019, après avoir remporté plusieurs titres et championnats dans les catégories juniors de karting.

Son succès en karting s'est poursuivi en remportant les titres des WSK Euro Series et des Super Master Series, avant de remporter deux fois le championnat d'Europe de karting de la FIA dans la catégorie OK.

Fin 2021, il a eu l'occasion de goûter pour la première fois à la Formule 4, ce qui lui a valu plusieurs podiums. En 2022, il passe à la Formule 4 pour sa première saison complète, au cours de laquelle il remporte avec Prema Racing l'ADAC Formel 4 Germany et la Formule 4 italienne.

Début 2023, il a remporté le titre en Formula Regional Middle East Championship, puis, plus récemment, en Formula Regional European Championship.

Malgré tout, avec les jeunes talents, c'est un exercice d'équilibriste. D'un côté, il faut les laisser en liberté, leur donner du temps de conduite. Mais d'un autre côté, il ne faut pas les gaspiller. Trouver le juste milieu n'est pas toujours facile.

"Nous devons être prudents, car il y a un grand engouement autour de lui. L'amener en F2 est un grand pas, car ces voitures sont plus lourdes et beaucoup plus puissantes", a déclaré le directeur de l'équipe Mercedes Toto Wolff à formula1.com.

"Si nous lui laissons du temps et que nous ne nous attendons pas à ce qu'il écrase tout dès sa première saison, je pense qu'il peut devenir un très grand dans ce sport. Il a 17 ans - c'est tellement jeune".

Wolff a d'ailleurs également révélé comment Antonelli aide le fils de Wolff, Jack, à se familiariser avec le sport automobile. "Nous nous entendons bien, les familles, et il entraîne notre enfant de six ans", a déclaré Wolff. "Jack n'accepte aucun conseil de ma part, et avec Kimi, il s'agit au moins de décrire les sommets et les sorties de virages !"