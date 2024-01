Wolff avverte Antonelli: "Dobbiamo stare attenti".

Passerà direttamente dal Campionato Europeo di Formula Regionale, che ha vinto in questa stagione, alla Formula 2, dove correrà per il Prema Powerteam.

Nato a Bologna nel 2006, Kimi è entrato a far parte del programma Junior nell'aprile 2019 dopo aver già vinto diversi titoli e campionati nelle categorie karting Junior.

Il suo successo nel karting è continuato quando si è assicurato i titoli della WSK Euro Series e della Super Master Series, prima di vincere due volte il Campionato Europeo Karting FIA nella classe OK.

Alla fine del 2021, ha avuto il suo primo assaggio di gare di Formula 4, conquistando diversi podi. Nel 2022 è passato alla Formula 4 per la sua prima stagione completa, in cui ha vinto sia l'ADAC Formula 4 Germany che la Formula 4 italiana con Prema Racing.

All'inizio del 2023, ha vinto il titolo del Campionato regionale del Medio Oriente di Formula, seguito dal Campionato europeo di Formula regionale.

Tuttavia, è un gioco di equilibri con i giovani talenti. Da un lato, bisogna lasciarli liberi dal guinzaglio e farli guidare. Dall'altro, è importante non bruciarli. Trovare il giusto mezzo non è sempre facile.

"Dobbiamo stare attenti, perché c'è molto clamore su di lui. Portarlo in F2 è un grande passo, perché queste vetture sono più pesanti e molto più potenti", ha dichiarato il team boss della Mercedes Toto Wolff a formula1.com.

"Se gli diamo tempo e non ci aspettiamo che spacchi tutto nella sua prima stagione, penso che possa diventare un grande in questo sport. Ha 17 anni, è giovanissimo".

Wolff ha anche rivelato come Antonelli stia aiutando il figlio di Wolff, Jack, a familiarizzare con il motorsport. "Andiamo d'accordo, le famiglie, e lui allena nostro figlio di sei anni", ha detto Wolff. "Jack non accetta alcun consiglio da me, e con Kimi si tratta di descrivere almeno gli apici e le uscite di curva!".