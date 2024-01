Wolff avisa Antonelli: "Temos de ter cuidado"

Passará diretamente do Campeonato Europeu Regional de Fórmula, que venceu esta época, para a Fórmula 2, onde correrá pela Prema Powerteam.

Nascido em Bolonha, Itália, em 2006, Kimi juntou-se ao programa Júnior em abril de 2019, tendo já conquistado vários títulos e campeonatos nas categorias de karting Júnior.

O seu sucesso no karting continuou quando garantiu os títulos da WSK Euro Series e da Super Master Series antes de vencer duas vezes o Campeonato Europeu de Karting da FIA na classe OK.

No final de 2021, ele experimentou pela primeira vez as corridas de Fórmula 4, conquistando vários pódios. Em 2022, ele mudou para a Fórmula 4 para sua primeira temporada completa, na qual venceu a Fórmula 4 ADAC Alemanha e a Fórmula 4 italiana com a Prema Racing.

No início de 2023, conquistou o título do Campeonato Regional de Fórmula do Médio Oriente, seguido do Campeonato Europeu de Fórmula Regional.

No entanto, é um ato de equilíbrio com os jovens talentos. Por um lado, é preciso soltá-los e dar-lhes tempo de condução. Por outro lado, é importante não os esgotar. Encontrar o meio-termo nem sempre é fácil.

"Temos de ter cuidado, porque há muito entusiasmo em torno dele. Trazê-lo para a F2 é um grande passo, porque estes carros são mais pesados e muito mais potentes", disse o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, ao formula1.com.

"Se lhe dermos tempo e não esperarmos que ele esmague tudo na sua primeira época, penso que ele se pode tornar um grande piloto neste desporto. Ele tem 17 anos - é muito jovem".

Wolff também revelou como Antonelli está a ajudar o filho de Wolff, Jack, a familiarizar-se com o desporto automóvel. "Nós damo-nos bem, as famílias, e ele treina o nosso filho de seis anos", disse Wolff. "O Jack não aceita conselhos meus e, com o Kimi, trata-se pelo menos de descrever os vértices e as saídas das curvas!"